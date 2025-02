Oktagon má za sebou snový rok. Organizace pořádající utkání v bojových sportech, kterou založili Pavol Neruda a Ondřej Novotný, úspěšně expandovala do Německa, kde uzavřela smlouvu s RTL, na české poměry přelomovou. Na svůj turnaj v MMA (mixed martial arts – disciplína kombinující různé techniky boje) přilákala na frankfurtský fotbalový stadion 59 tisíc fanoušků. Nikdy jich na bojové sporty nikde ve světě nepřišlo víc. S Pavolem Nerudou, spolumajitelem slovenské společnosti Neruda Production, která vlastnicky stojí za Oktagon MMA, jsme si povídali o plánech do budoucna i o tom, proč se nevydařila expanze do Velké Británie a jak to Oktagon, který byl do té doby zvyklý na úspěch, proměnilo.

Jaký byl pro Oktagon loňský rok?

Dokázali jsme masivně expandovat v Německu, uspořádali jsme dva obrovské turnaje na velkých stadionech. No a na konci roku se nám navíc povedlo uzavřít přelomovou smlouvu s RTL na vysílací práva celého univerza Oktagonu včetně zápasů, magazínů a dalšího obsahu. Takže to byl naprosto fantastický rok, nejlepší v historii Oktagonu, byť to na jeho začátku tak optimisticky určitě nevypadalo. Tehdy jsme se ještě potýkali s nepovedenou expanzí ve Velké Británii, která nás stála strašné množství energie i peněz.

