Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount Skydance to v pondělí uvedl v tiskové zprávě. Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), tedy za 27,75 dolaru za akcii, převzít filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.
„Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce,“ uvedl Paramout.
Nabídka má být financovaná úvěrem od finančních institucí i Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital.
Netflix kupuje Warner Bros. i s HBO: Obří akvizice za desítky miliard dolarů má potenciál změnit Hollywood
Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkurenční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.
„Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá,“ tvrdí Paramount.
Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.
Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 dolaru, představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros. i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist