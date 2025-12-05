Netflix oznámil, že se domluvil na převzetí studia Warner Bros., které v současnosti patří pod Warner Bros. Discovery. Součástí transakce jsou filmová a televizní studia a streamovací služby HBO a HBO Max. Hodnota obchodu se pohybuje kolem 82,7 miliardy dolarů, z toho 72 miliard má tvořit čistá hodnota společnosti.
Oznámení přišlo po několika týdnech licitování, během kterého se Netflix přetahoval se společností Paramount Skydance. Nabídka 28 dolarů za akcii převyšuje tržní hodnotu firmy o 11 miliard dolarů podle pátečních burzovních dat.
