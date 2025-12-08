Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle dohody oznámené v pátek získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč).
Netflix kupuje Warner Bros. i s HBO: Obří akvizice za desítky miliard dolarů má potenciál změnit Hollywood
Divize pro hospodářskou soutěž amerického ministerstva spravedlnosti, která dohlíží na velké fúze, by podle stanice BBC mohla vyhodnotit, že transakce porušuje zákon, pokud by spojené firmy tvořily příliš velký podíl na trhu streamování. Dohoda nevyžaduje schválení Federální komise pro spoje (FCC), protože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysílací stanice, píše web stanice NBC News. Bude však pravděpodobně vyžadovat schválení Evropskou komisí a dalšími vládami po celém světě.
Trump v neděli vyjádřil pochybnosti ohledně vyhlídek na schválení dohody. O Netflixu řekl, že firma má „velmi velký podíl na trhu“, který by v případě uskutečnění dohody značně narostl. Prezident dodal, že se ohledně schválení dohody poradí s ekonomy. „Budu se podílet na tomto rozhodnutí,“ řekl Trump.
Trump rovněž zmínil, že ho spoluředitel Netflixu Ted Sarandos nedávno navštívil v oválné pracovně. „Velmi ho respektuji. Je to skvělý člověk. Odvedl jednu z nejlepších prací v historii filmu,“ řekl Trump o Sarandosovi.
