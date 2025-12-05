Americká společnost Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros Discovery. Napsala to v noci na pátek agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje. Netflix mimo jiné nabízí vysoké odstupné v případě, že by regulační úřady akvizici neschválily.
Obě společnosti podle agentury Bloomberg vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií společnosti Warner Bros Discovery a také platformy pro vysílání filmů, seriálů a dalších pořadů HBO Max. Pokud se společnosti dohodnou, mohly by ohlásit záměr provést akvizici nejdříve v řádu dnů.
Pokud se firmy dohodnou na transakci, tak Warner Bros Discovery vyčlení do samostatné firmy své televizní kanály, mezi kterými jsou stanice CNN či TBS. Ty by zřejmě nebyly součástí akvizice ze strany Netflixu. Celá skupina Warner Bros Discovery má podle agentury Bloomberg odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu korun).
Transakce by znamenala otřes pro americký filmový a vizuální průmysl. Společnost Netflix, která vlastní stejnojmennou platformu s filmy, seriály a pořady na vyžádání, by získala jednu z tradičních hollywoodských produkčních společností, která má více než stoletou historii.
