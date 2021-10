Na poslední chvíli odvrátili televizní producenti jako Amazon či Netflix hrozbu celonárodní stávky pracovníků filmových štábů. Se zástupci odborů v sobotu podepsali novou tříletou dohodu, která má kameramanům či maskérům zajistit lepší pracovní podmínky. První stávka zaměstnanců filmových studií od konce druhé světové války by výrazně zasáhla filmový byznys ve Spojených státech.

Nový kontrakt podepsaly obě strany v sobotu. Tedy méně než 24 hodin před koncem termínu, který si odboráři dali na vyjednávání. Tříletá smlouva zajistí pracovníkům filmových a televizních štábů například desetihodinovou přestávku mezi směnami, 54 hodin dlouhý odpočinek po pětidenním pracovním týdnu nebo vyšší příspěvek na zdravotní a penzijní pojištění.

„Všechno bylo dosaženo díky tomu, že jste se vy, členové, postavili a dali nám sílu změnit průběh těchto jednání,“ uvedli v sobotu zástupci Mezinárodní aliance zaměstnanců divadelní scény (IATSE).

Server CNBC uvádí, že aktuální dohodu musí nyní její členové schválit v elektronickém hlasování.

Zástupci odborů si už na začátku října odhlasovali možné zahájení celonárodní stávky. Pro hlasovalo téměř 99 procent z nich. Pokud by zhruba 150 tisíc zaměstnanců filmových štábů vyšlo do ulic, hrozilo by studiím v USA a Kanadě pozastavení produkce.

Podobná situace nastala před 14 lety, kdy do stávky vstoupili scenáristé. Producenti tehdy museli řadu seriálů zkrátit nebo odložit start nových epizod.

Protesty trvaly 100 dní a příčinou byla opět nedostatečná kvalita pracovních podmínek a snaha scenáristů o zvýšení platů ve srovnání se zisky větších studií. Stávka stála kalifornskou ekonomiku v přepočtu skoro 46 miliard korun a 37 tisíc pracovních míst.

Předchozí tříletý kontrakt vypršel letos v červenci. Jednání o nové smlouvě se rozběhla už na jaře. Na druhé straně jednacího stolu byla Aliance filmových a televizních producentů (AMPTP), do které kromě Amazonu a Netflixu patří třeba také Disney nebo Paramount Pictures.

Jednání se zastavila 20. září, kdy aliance nesouhlasila s požadavky odborů na lepší peníze za streamovací služby nebo vyšší mzdy koordinátorů a asistentů produkcí. Filmaři tehdy upozornili, že odboráři by si měli uvědomit, že koronavirová pandemie výrazně proměnila ekonomickou situaci ve filmovém byznysu.