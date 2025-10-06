Sympatická brunetka sdílí na instagramovém profilu fotky ze svého prvního natáčecího dne. Svěřuje se sledujícím, že se jí splnilo dávné přání a jak se těší na další příležitosti, které jí filmový svět nabídne. Tilly Norwoodová se na první pohled podobá stovkám začínajících hereček, jež sní o tom, že prorazí a stanou se hvězdami stříbrného plátna. Celá věc má ale drobný háček. Tilly není bytostí z masa a kostí, nýbrž digitálním avatarem, jehož osobnost vytváří umělá inteligence. To však nebrání protřelým uměleckým agentům v tom, aby se o program s tělem dvacetileté ženy zajímali, stejně jako zástupy fanoušků.

Když pracuje jedno procento lidstva

Nová diva se přitom zatím objevila v jediném krátkometrážním snímku. Stvořila ji digitální divize Xicoia společnosti Particle6 patřící nizozemské producentce Elin Van der Veldenové. Reakce z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. O kritiku překotně se vyvíjejících technologií a o obavy z budoucnosti herecké profese se podělily desítky umělců, včetně slavných hereček Emily Bluntové a Whoopi Goldbergové. Producentka, sama původní profesí herečka, svou digitální dceru brání a tvrdí, že není konkurentem, jehož cílem je připravit někoho o práci, nýbrž uměleckým dílem a projevem lidské kreativity.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Které filmové profese musí soupeřit se strojovou inteligencí.
  • Proč umělecké odbory tlačí na velká studia i zákonodárce.
  • Zda se opravdu blíží soumrak Hollywoodu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.