Co mají společného přepravní aplikace Uber, firemní komunikační nástroj Slack, platební služba Stripe a start-up vyrábějící rostlinné burgery a sýry Impossible Foods? Jejich služby využívají miliony lidí po celém světě, jejich hodnota se počítá v desítkách miliard dolarů a svého času jim peníze na rozvoj dal fond Google Ventures. Investiční rameno největší internetové firmy světa, které vystupuje pod značkou GV, teď upřelo svou pozornost i do Česka – zaujala ho necelé tři roky stará společnost Resistant AI, která hlídá, aby nikdo neobešel automatizované systémy, jež v bankách nebo úvěrových společnostech rozhodují o tom, kdo dostane třeba půjčku.

Resistant AI nabírá v aktuálním investičním kole necelých 17 milionů dolarů, což odpovídá zhruba 370 milionům korun. Fond GV investici, anglicky zvanou Series A, vedl. K němu se připojili i všichni stávající investoři, kteří do firmy už dřív poslali tři miliony dolarů. Jsou to pražští Credo Ventures, londýnské fondy Seedcamp a Index Ventures a coby privátní investor se znovu zapojil i rumunský podnikatel, zakladatel multimiliardové technologické společnosti UiPath a hvězda východoevropské startupové scény Daniel Dines.

Právě na vývojářské konferenci UiPath, která ve středu probíhá v polské Vratislavi, oznámí šéf pražského start-upu Martin Rehák novinku o nové investici. Jde o určitou symboliku: před dvěma lety Resistant AI coby čerstvě založený podnik zabodoval v Rumunsku na téže technologické soutěži pořádané UiPath. „Naše oznámení má posloužit jako určitá motivace pro účastníky,“ vysvětluje čtyřiačtyřicetiletý Rehák. A dodává, že stovky milionů korun, které společnost získá, použije jednak na posílení týmu, který už dnes čítá přes 40 lidí a působí v Praze, Londýně a v New Yorku, jednak na další rozvoj svého bezpečnostního systému.

„Naším cílem je stvořit inteligentní štít pro autonomní finanční systémy, který je bude chránit před neustále se vyvíjejícími a měnícími se útoky. Je to jediná šance, jak se do budoucna vyhnout rozsáhlým podvodům, čtyřfázovému ověřování u většiny on-line služeb a obřímu nárůstu nutnosti ručně překontrolovávat všechno, co stroje udělaly,“ říká Rehák, který platí za jednoho z největších odborníků na umělou inteligenci v Česku.

Ostatně to byl on, kdo spolu se svým kolegou z ČVUT Michalem Pěchoučkem založil v roce 2009 firmu Cognitive Security, která s pomocí umělé inteligence pomáhala chránit podnikové sítě před hackery a viry. V roce 2013 ji prodali americkému koncernu Cisco a díky svému byznysovému úspěchu se oba stali vzory pro zdejší startupovou komunitu. Pěchouček figuruje znovu i v Resistant AI, ovšem na rozdíl od Reháka jen v roli investora, nepodílí se nijak na denním řízení společnosti. Pěchouček nyní nejvíc času tráví v Avastu, kde je technickým ředitelem.

Resistant AI je pořád ještě relativně malý podnik, jehož tržby se nyní počítají ve vyšších stovkách tisíc eur za rok. „Od ledna 2021 jsme v obratu narostli pětkrát, za posledních 12 měsíců dokonce desetkrát. Jestli udržíme tempo, budeme brzy tržby počítat v milionech eur,“ dodává Rehák, který absolvoval také pařížskou vysokou školu Centrale Supélec a s Pěchoučkem v rámci univerzitního týmu na ČVUT pracovali mimo jiné na projektech pro americkou armádu. Oba jsou dnes aktivní i coby investoři – Rehák v minulosti podpořil například brněnské experty na kompresi videí Comprimato nebo start-up IP Fabric. A přestože jsou oba pevnou součástí zdejší startupové scény, jejich akademický background, uměřenost a menší potřeba prezentování sebe sama je z ní zároveň trochu vyděluje.

A při pohledu na investory, kteří už podporují Resistant AI, je zjevné, že se odlišují i touto hvězdnou sestavou: Dinesova UiPath letos vstoupila na burzu v New Yorku, Credo Ventures je pravděpodobně nejznámější původem český startupový fond (a v rané fázi investoval do UiPath, na čemž pohádkově vydělal), Index Ventures mají ve svém portfoliu firmu jako Robinhood nebo český Rohlík.cz a jeho partnerem je Čech Jan Hammer, Seedcamp se svou šéfkou Reshmou Sohoniovou zase umí vytipovat špičkové firmy ve chvíli, kdy se teprve rodí – a jejich sítem prošel třeba Revolut.

„Automatizace ve finančních službách a nasazení umělé inteligence umožnily bankám i pojišťovnám představit lepší produkty a být efektivnější. Jenže zároveň to vytvořilo nové bezpečnostní skuliny, automatizované procesy se dají zneužít. A Resistant AI nabízí potřebnou kontrolu,“ říká Jan Hammer z Index Ventures, kterého magazín Forbes opakovaně vybral jako nejlepšího venture kapitálového investora Evropy. A Tom Hulme z GV ho doplňuje: „Zakladatelé Resistant AI mají unikátní expertizu při nasazování umělé inteligence a strojového učení a dokážou s ním rozpoznat komplexní a zároveň vyhýbavé, neupřímné chování.“

Příklad? Podle dat firmy například devět procent účtů za elektřinu, které lidé přikládají jako důkaz, že bydlí na dané adrese, je zfalšovaných. Nepravých je prý až 15 procent potvrzení o založení firmy, které se předkládají při žádosti o otevření podnikového účtu. Mezi klienty pražského start-upu patří například bankovní skupina KBC, které v Česku patří ČSOB, dále izraelská platební aplikace Payoneer, britský zprostředkovatel hypoték Habito nebo česká služba na odložené platby Twisto. „Většina našich zákazníků je ze západní Evropy,“ zdůrazňuje Martin Rehák.

Vzhledem k tomu, že Rehák od investorů ve dvou kolech vybral dvacet milionů dolarů, Resistant AI má už nyní velmi pravděpodobně účetně stejnou nebo i vyšší hodnotu, než mělo Cognitive Security, které od něj a spol. před osmi lety koupilo Cisco – podle neoficiálních informací za vyšší desítky milionů dolarů. Nad tím ale Rehák nijak nepřemýšlí, prodej není namístě: „Tohle je a bude jiný příběh. Mnohem větší a mnohem delší.“