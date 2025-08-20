Krátké video natočené s pomocí umělé inteligence přineslo malé rodinné restauraci z Los Angeles celosvětovou pozornost, napsal Business Insider. The Original Tamale Company, podnik specializující se na tradiční mexické tamales (knedlíčky z mletého masa a sýru v kukuřičném listu), zveřejnil v červenci na sociálních sítích spot, který během tří týdnů nasbíral přes 22 milionů zhlédnutí a 1,2 milionu lajků.
Co se dočtete dál
- Jak bylo video vytvořeno pomocí umělé inteligence.
- Jaký konkrétní dopad mělo virální video na počet sledujících a návštěvnost restaurace.
- Jak Christian Ortega kombinuje vlastní nápady s výstupy generativní AI v marketingu.
- Jaké nástroje umožnily malé firmě vytvořit profesionální obsah.
- Co příběh znamená pro jiné malé podniky.
