Krátké video natočené s pomocí umělé inteligence přineslo malé rodinné restauraci z Los Angeles celosvětovou pozornost, napsal Business Insider. The Original Tamale Company, podnik specializující se na tradiční mexické tamales (knedlíčky z mletého masa a sýru v kukuřičném listu), zveřejnil v červenci na sociálních sítích spot, který během tří týdnů nasbíral přes 22 milionů zhlédnutí a 1,2 milionu lajků.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak bylo video vytvořeno pomocí umělé inteligence.
  • Jaký konkrétní dopad mělo virální video na počet sledujících a návštěvnost restaurace.
  • Jak Christian Ortega kombinuje vlastní nápady s výstupy generativní AI v marketingu.
  • Jaké nástroje umožnily malé firmě vytvořit profesionální obsah.
  • Co příběh znamená pro jiné malé podniky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.