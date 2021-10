Politici to obvykle nevidí, v Česku ale vzniká nová ekonomika, která je nadějí na prosperitu do budoucna. Nepřináší tisíce špatně placených pracovních míst v montovnách firem, jejichž dividendy mizí za hranicemi. Naopak, je to základ tvořícího se českého mittelstandu, tedy středních, úzce specializovaných firem, které jsou motorem německého hospodářství – a brzy mohou být i toho českého. Jejich základem je dobrý nápad, odvaha a rozvoj naprosto nových odvětví digitální i fyzické ekonomiky.

Byl jsem nedávno v Brně ve dvou takových, ale naprosto odlišných firmách, které mají budoucnost před sebou. Samy vytvářejí vlastně úplně nové obory, samy si dělají nebo upravují technologie, které k výrobě potřebují, a vytvářejí obrovský potenciál výroby s vysokou přidanou hodnotou. To je budoucnost.

První z těchto firem byla Future Farming budující akvaponické farmy, tedy kombinaci pěstování zeleniny a chovu ryb bez vyčerpávání půdy a za minimálního nebo vůbec žádného použití chemie. Je to udržitelné, a navíc technologicky zajímavé, i když náročné. Reportáž najdete ve Speciálu HN věnovaném zelené ekonomice v Česku, který vyjde příští týden.

Druhým případem byla firma Mejzlík Propellers, která se už stala pojmem ve světě start-upů i velkých firem vyvíjejících drony, tedy bezpilotní letouny budoucnosti. Dva mladí muži budují z modelářské firmičky otce jednoho z nich podnik, pro nějž doslova a do písmene platí, že „sky is the limit“. Jak se jim jejich dosavadní „podnikatelský punk“ daří, můžete posoudit sami po přečtení této reportáže.

Future Farming i Mejzlík Propellers jsou součástí světa fyzické ekonomiky využívající digitální nástroje. Ale Česko je svého druhu mocností i v jednom odvětví nové digitální ekonomiky. Kolega Luboš Kreč psal tento týden o dvou investicích, které v zajímavé souvislosti ukazují české společnosti zabývající se umělou inteligencí.

Rossum je firmou trojice českých podnikatelů, která používá umělou inteligenci k automatizovanému zpracování podnikových dokumentů. Nyní získala historicky druhou největší investici do českého start-upu – 100 milionů dolarů, tedy v přepočtu 2,2 miliardy korun.

Jiná česká firma z oboru umělé inteligence, Resistant AI, dostala v přepočtu 370 milionů korun. Její umělá inteligence hlídá, aby nikdo neobešel automatizované systémy, které v bankách a úvěrových společnostech rozhodují o tom, kdo dostane třeba půjčku.

Dohromady jsou to sice jen čtyři příklady, dokládají ale, že potenciál, aby tu vznikla a fungovala ekonomika s vyšší přidanou hodnotou, zde existuje. Na jeho využití bude hodně záležet v nadcházející zelené transformaci ekonomiky, kde bude rozhodující, jak se k možnostem, které nové technologie a nový způsob přemýšlení o byznysu nabízejí, postaví politici. Jestli uvidí hrozbu, nebo příležitost. Dámy a pánové ze čtyř zmíněných firem odpověď znají. A nejen oni.

