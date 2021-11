Ceny elektřiny a plynu jsou extrémně vysoko a hned několik velkých dodavatelů energií muselo ukončit činnost. Jednoduše neměli peníze na to, aby energie pro své zákazníky nakoupili.

Nového dodavatele tak hledá přes tři čtvrtě milionu domácností a desítky tisíc živnostníků a firem. Ti často zůstali u tzv. dodavatele poslední instance, jehož ceny jsou ještě vyšší, než je na trhu běžné.

Vybrat si z nabídek ale není vůbec jednoduché. Většina firem totiž přestala nabízet dříve nejběžnější paušál na dobu neurčitou. Některé své klienty převádí na na tzv. spotové ceny, které kopírují dnes velmi vysoké ceny elektřiny a plynu na další den, jiné nabízí jedno až tříleté fixace.

HN proto oslovily experty s dotazem, který z těchto produktů by si vybrali. Je lepší „fixovat“ ceny dopředu a ochránit se tak před případným růstem, nebo platit nyní velmi drahý „spot“ a doufat, že v blízké době ceny opět klesnou?

Vladimír Štěpán, energetický expert a jednatel společnosti ENAS

Hlavní je si nyní ceny energií nefixovat. Když už, tak maximálně na rok. Ale na ten dávají obchodníci extrémně nevýhodné smlouvy a dobře to ví. A pokud vám dají smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce, což už mnozí také nedělají, tak si také pořádně připlatíte.

Výborná zpráva je, že se snižují zálohy pro zákazníky, kteří skončili u dodavatele poslední instance, na polovinu. Tím nebudou platit místo tří tisíc šestnáct, ale třeba „jen“ osm tisíc měsíčně. To už se dá vydržet. Já bych dokonce řekl, že je nyní nejlepší, hlavně u plynu, v režimu DPI měsíc či dva přetrpět. A počkat si na pokles cen. Vladimír Putin už se nechal slyšet, že zásobníky jsou v Rusku naplněné a od 8. listopadu se navýší dodávky plynu do Evropy, což by mělo tlačit ceny významně dolů. Teď tam mají lock-down a nefungují žádné úřady ani Gazprom.

Jen by měl Energetický regulační úřad dohlédnout na to, aby dodavatelé poslední instance snížili ceny také. Nyní stále mají 30 korun za kubík, i když cena na trhu je 12 korun. Ale ERÚ na to nedohlíží, i když mu to přikazuje zákon. Tím tlačí lidi, aby uzavírali nevýhodné kontrakty na tři roky a za chvíli tu bude revoluce.

Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej

Fixovat nyní ceny elektřiny, nebo ne? Na to teď neexistuje jednoduchá odpověď. Velmi záleží na typu zákazníka, odkud přichází a co vlastně hledá. Rozlišil bych čtyři základní typy klientů. Zaprvé zákazníka, který má produkt na dobu neurčitou u stabilního dodavatele se solidní strategií nákupu. Zadruhé zákazníka u stejného typu dodavatele, kterému nyní končí fix. Zatřetí zákazníka u dodavatele, který byl svým dodavatelem převeden nuceně na spotové ceny a tento dodavatel spekuluje na burze. A za čtvrté zákazník, jehož dodavatel skončil a on se ocitl v režimu DPI.

Když vezmu konkrétně naši společnost ČEZ Prodej, tak pro první dva typy zákazníků dává smysl setrvat na produktu na dobu neurčitou, respektive nechat se refixovat a pokračovat ve fixovaném produktu. Důvodem je to, že pro naše zákazníky nakupujeme dopředu elektřinu jak u nefixovaných, tak fixovaných produktů, a tak jsme jim schopni i přes zvýšení cen na burzách zajistit také v příštím roce velmi dobré podmínky. Třetímu typu zákazníka, jehož společnost spekuluje na burze, bych doporučil odchod ke stabilnímu dodavateli, protože v současnosti jsou to právě tito spekulující obchodníci, kteří ukončují činnost. Zákazníkovi v DPI bych doporučil rychlý odchod na standardní produkty.

Jiří Gavor, jednatel ENA, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií

Přestože spotové ceny míří dolů, stále se jedná o vysoké hodnoty. Vazbu na spot bych proto nedoporučoval. Nicméně fixace na 3 roky by se mohla odběratelům rovněž velmi prodražit, zejména u plynu. Současná nabídka pro nové klienty vychází pořád ze současného stavu na trhu. Ideálním řešením je smlouva na dobu neurčitou i za vyšší cenu. Případně u elektřiny fixace na 2 roky, je-li nabídka dobrá. Mrzí mě, že někteří dodavatelé smlouvu na dobu neurčitou zcela vyřadili ze své nabídky, trochu to zavání zneužitím situace ve snaze zavázat si klienty na co nejdelší období. Stejný názor má ostatně i regulátor a doufám, že jeho konzultace s dodavateli poslední instance přispěje ke zlepšení situace.

Michal Šnobr, energetický expert, minoritní akcionář ČEZ

Je zřejmé, že zůstávat jako klient u dodavatele poslední instance (plyn i elektřina) je nyní s přehledem finančně nejhorší řešení, jaké lze zvolit. Zásadní rozhodnutí tedy spočívá v tom, jak rychle od DPI odejít. Kritérium pro toto rozhodnutí jsou nabízené podmínky a ceník už běžných dodavatelů. Vzhledem k tomu, že aktuální trend vývoje cen elektřiny i plynu je krátkodobě i dlouhodobě klesající a rozdíl mezi forwardovými cenami let 2022, 2023 a 2024 zásadní, dá se nyní poradit jediná varianta: buď smlouva na dobu neurčitou (tři měsíce výpověď) při proměnlivé ceně (dle trhu) - bohužel tuto variantu někteří dodavatelů vůbec nenabízejí - nebo pak fixace maxiámlně na 1 rok.

Jan Palaščák, majitel skupiny Amper

Vždy když dodavatelé energií nabízejí fixace, chtějí na tom vydělat a „zavřít svůj profit“, což je legitimní. Tedy mám na mysli normální dodavatelé, kteří pozice uzavírají. Obecně každá fixace něco stojí, ať už jde o energie nebo úrokové sazby nebo zajištění měnového rizika, zadarmo to nikdy není. Důležitá je minimalizace informační asymetrie, lidé by měli vědět, do čeho jdou - nekupovat risk pod názvem jistota. Na druhou stranu, nemyslete si, že experti vás strčí do kapsy. Pokud v rádiu "Franta Kocourek" říká, že on by postupoval tak a tak, položte si otázku, proč tento expert místo komentářů raději zrovna neotevírá odpovídající obchodní pozici na svůj účet.

Jakub Odložilík, ředitel Tedom Energie

Jsme přesvědčení, že situace na trhu je dnes taková, že nabídnout zákazníkovi produkt s nějakou dlouhou fixací není z pohledu toho zákazníka dlouhodobě výhodné. Ta situace je složitá, spotový produkt který nabízíme zjednodušeně řečeno kopíruje cenu na trhu a je účtován na denní bázi a na bázi jednotlivých hodin. K té ceně na trhu přidáváme transparentní fixní marži.

Jsem přesvědčený o tom, že ty ceny na trhu půjdou dolů. Především u plynu jde o naprosto extrémní výkyv, u elektřiny je to s tím výkyvem velmi podobné. Jsem přesvědčený o tom, že přes zimu ta cena zůstane tak, jak je, ale potom se sníží. Nepůjde na ty úrovně, kde byla před současnou krizí, ale stabilizuje se. Dlouhodobější fixace tak umožníme až v moment, kdy to ta situace na trhu umožní.