Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). Část ceny elektřiny pro domácnosti určovaná státem má oproti letošku vzrůst v průměru o 1,1 procenta, u plynu o 4,7 procenta. Na páteční tiskové konferenci to řekl předseda Rady ERÚ Jan Šefránek. Nemusí však jít o definitivní výši regulovaných cen. V případě, že nová vláda rozhodne o slibované změně ve financování podporovaných zdrojů energie (POZE), ceny určované státem naopak klesnou o více než 15 procent, uvedl úřad.
Experti navrhují cílenou pomoc firmám, které drtí drahé energie. ANO slibuje pomoc všem
Rozhodnutí ERÚ vychází z aktuálně nastavených podmínek, včetně státních dotací na podporované zdroje energie ve výši 24,6 miliardy korun. Hnutí ANO, vítěz sněmovních voleb, už dříve avizovalo, že v případě sestavení vlády bude chtít přesunout veškeré výdaje na POZE na stát, což by snížilo výdaje odběratelů zhruba o 20 miliard korun. ERÚ uvedl, že je v případě změn připraven regulované ceny energií okamžitě upravit.
Koncové ceny energií, které odběratelé platí, se skládají z obchodní a regulované složky. Obchodní část určují dodavatelé, regulovanou naopak stát prostřednictvím ERÚ. U elektřiny bude regulovaná složka pro domácnosti v příštím roce tvořit 45 procent výsledné ceny, u plynu asi 25 procent. U velkých odběratelů bude podíl regulované složky na konečné ceně nižší. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny nyní také příspěvek na obnovitelné zdroje energie.
Podle aktuálního rozhodnutí ERÚ regulovaná složka ceny elektřiny na hladině nízkého napětí, tedy zejména u domácností, vzroste o 1,1 procenta. To znamená růst v průměru asi o 29 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh), přičemž průměrná spotřeba domácností je kolem tří MWh za rok. Pro větší odběratele na hladině vysokého napětí naopak regulovaná cena klesne o 5,8 procenta a na hladině velmi vysokého napětí o 11,8 procenta. To by představovalo pokles o vyšší desítky korun za MWh.
U plynu ERÚ rozhodl o navýšení regulované složky o 4,7 procenta pro maloodběratele, tedy kolem 22 Kč za MWh. Pro velké odběratele regulovaná část ceny plynu stoupne o 4,5 procenta, tedy zhruba deset korun za MWh.
Úřad podle Šefránka v rozhodnutí zohlednil potřebu investic do soustav, do růstu cen se promítla také inflace. Pozitivně se podle něj naopak do cen propisuje pokles nákladů na krytí technických ztrát, zajištění systémových služeb.
"Při stanovení regulovaných cen se musíme řídit aktuálně platným usnesením vlády, které vyčleňuje ze státního rozpočtu dotaci na POZE ve výši 24,6 miliardy korun. Pokud v budoucnu dojde k rozhodnutí o přenesení celé podpory POZE na stát, jsme připraveni neprodleně vydat změnový cenový výměr," řekl Šefránek. Podle něj se taková změna dá stihnout během zhruba 14 dnů.
I přes růst regulovaných cen ovšem lze podle úřadu vzhledem ke zlevňování od dodavatelů očekávat mírný pokles koncových cen. Změny ale budou velmi individuální v závislosti na konkrétní smlouvě odběratele, upozornil ERÚ.
