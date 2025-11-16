Chystané převedení poplatků za obnovitelné zdroje od zákazníků na stát vyjde příští rok státní rozpočet na 17 až 18 miliard korun. Prostředky hodlá nově vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů získat přesuny prostředků v rámci rozpočtových kapitol, přičemž poplatky chce zrušit pro firmy i pro domácnosti. Schodek rozpočtu 286 miliard korun navržený končící vládou v demisi však zvyšovat nechce. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekla místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobně budoucí ministryně financí Alena Schillerová.
Podle ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka však nebudou chystané kroky budoucí vlády stačit na přiblížení se připravovanému řešení v Německu, které má od ledna snížit ceny energií pro firmy v některých odvětvích na polovinu prostřednictvím snížení daně z elektřiny. „My, když odpustíme vše, co může vláda odpustit, tak nejsme schopni dorovnat německé ceny. Takže je potřeba jednat s německou stranou, protože ta konkurenční nevýhoda na naší straně by byla zásadní,“ podotkl. Koncová cena v Německu by se přitom měla snížit ze 130 eur na 55 až 60 eur za megawatthodinu, Česko je schopné se dostat na 80 eur, dodal.
Vlivnému rozpočtovému výboru šéfuje upřímný odpůrce eura a velký kritik zadlužování státu
Chystané zastavení růstu vyměřovacího základu pro sociální pojistné u osob samostatně výdělečně činných bude mít do rozpočtu dopad podle Schillerové okolo 3,5 miliardy korun. Podle ministra práce a sociálních věcí v demisi Mariana Jurečky to bude znamenat výpadek příjmů okolo osmi miliard a navíc to bude znamenat pro podnikatele nižší důchod v budoucnu. Podle expremiéra Jiřího Rusnoka se navíc zvětší rozdíl mezi odvody OSVČ a zaměstnanců.
Skupina poslanců nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů totiž předložila Sněmovně novelu, jež zastavuje růst sociálních odvodů živnostníků. Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, předloha zachová pro příští rok na letošní úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona by vzrostl o pět procentních bodů. Živnostníci by tak měli podle Schillerové ušetřit nejméně 8580 korun ročně.
Schillerová zároveň uvedla, že nová vládní koalice nechce zastavovat dopravní stavby, přestože v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok chybí 37,2 miliardy korun. Zároveň zmínila, že na ministerstvu práce a sociálních věcí chybí na mandatorní výdaje v příštím roce 31,6 miliardy korun a letos 13 miliard Kč. To Jurečka odmítl, podle něj letos chybí zhruba sedm miliard korun.
Rusnok i Marek považují návrh státního rozpočtu, do kterého chce nová vláda navíc zapracovat úpravy, jež slibuje v programovém prohlášení, za nerealistický. Podle Rusnoka je navíc pravděpodobné, že jej nová vláda bude muset novelizovat s jinými základními parametry. Návrh státního rozpočtu, který tento týden poslala vláda v demisi po urgencích nové vládní koalice do sněmovny, bude ve středu před prvním čtením projednávat poslanecký rozpočtový výbor. Vláda už jednou rozpočet předložila, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat.
