Česko bude i nadále takové, jaké je teď, ale bude kapku modernější, čistší a přívětivější pro své občany. Asi tak se dá popsat dojem po přečtení programového prohlášení chystané vlády Petra Fialy, které se zatím dostalo mezi novináře včetně redakce HN. Obě koalice by ho měly podepsat příští týden.

Nespokojený bude asi ten, kdo čekal od nové vlády nějakou zásadní změnu. Typu: do roku 2030 bude Česko místo montovny mozkovna. Uděláme tedy tyto konkrétní kroky – snížíme daně na nové technologie na pět procent, vydáme víza pro špičkové vědce ze zahraničí, a kdo tady postaví nové vývojové centrum, dostane na dva roky daňové prázdniny. Ne, tak nic takového v dokumentu není. (I když nově alespoň vznikne post ministra pro vědu, výzkum a investice, který má připadnout středočeské poslankyni TOP 09 Heleně Langšádlové).

Jednotlivé body prohlášení, co chce nový kabinet dělat, znějí většinou až moc obecně. Některé však aspoň příjemně povědomě, některé další slibně a pár jich i překvapí, i když spíš svým detailem. Takový bod najdeme třeba v záměrech resortu dopravy, kde stojí: „Po odborném posouzení vlivu na bezpečnost provozu zvýšíme v úsecích, kde to bude možné, povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h.“ Jeden bod, z oboru financí, pak splňuje hned několik kritérií najednou. Je povědomý, slibný, obecný a jako malý bonus i celkem vtipný: „Místo zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům“.

Konkrétnější a slibné body lze najít třeba v kapitole digitalizace, kde budoucí kabinet slibuje, že úřady už nebude obíhat občan, ale jeho data, která už úřadům poskytl. Zruší se prý také povinnost u sebe nosit doklady, protože se dokončí připravovaný projekt eDokladovka.

V části financí zní jednoznačně třeba bod, že vláda zruší EET nebo sníží o dva procentní body sociální pojištění na straně zaměstnavatelů. Nebo že u státního rozpočtu budou kapitálové výdaje, tedy investice, tvořit alespoň 10 procent z celkového rozpočtu.

Do kategorie obecné, možná až nijaké, i když slibné, se dá zařadit z kapitoly financí třeba slib „Budeme řešit problém odlivu dividend do zahraničí. Zvýhodníme reinvestice zpět do české ekonomiky. Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování“. A jistě sem patří i bod: „Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz“.

Samostatnou kategorií „O ničem“ pak můžeme nazvat konstatování: „Zakročíme proti daňovým únikům“. Co jiného by se asi dalo čekat?

Poměrně rozsáhle a slibně, i když nijak inovátorsky, se koalice věnuje v kapitole průmyslu energetice. Konstatuje, že podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. „Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti,“ dále píše. To zní moderně. Obzvláště pak v kombinaci s dalším bodem, a to: „Nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025. Připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat“. A do třetice k tomu ještě závazek, že do solárů na střechách ve spojení s bateriovým systémem půjdou i nadále dotace z programu Zelená úsporám.

Podpora zelených zdrojů je jistě správný směr, jen kdyby chtěl člověk přece jen trochu rýpat, řekne si: Kolik je v Česku vlastně celkem střech? Anebo: jihočeský hejtman z budoucí vládní ODS Martin Kuba bude mít z boomu bateriových systémů, coby majitel výrobce baterií a elektronabíjecích stanic OIG Power, jistě radost.

Podtrženo sečteno, program nové vlády v ekonomické oblasti není nic převratného, ale jde sympatickým směrem. Ostatně, když se tento týden HN ptaly vycházející ekonomické hvězdy STAN, bývalého bankéře a kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika, jestli je v programovém prohlášení nějaká věc, která by znamenala pro Česko velkou změnu, odpověděl, že je potřeba být hlavně trpělivý: „Stát a ministerstva vnímám jako ropný tanker. Ten prostě jede, a když se chcete trefit do přístavu, musíte tím kormidlem pohnout asi padesát kilometrů před ním. Když s ním pohnete špatně a pozdě, už se prostě netrefíte. Stát je něco podobného, každý pohyb se projeví za dlouho. Andrej Babiš odejde, ale ještě pět, možná deset let tady budeme mít dozvuky jím nastaveného stylu. Ta hlavní změna nové vlády je tedy pro mě v tom, že my chceme změnit styl politiky a komunikace s lidmi,“ popsal. A pokud jde o ekonomiku, ta se podle Michalika mění i bez ohledu na to, co se zrovna děje v Česku. „Věci jako Green Deal, dění v energetice, v automobilovém průmyslu, to jsou změny, které nastanou bez ohledu na to, jaká vláda tu bude. Jistě to vláda může urychlit nebo naopak brzdit. Já jsem ale přesvědčený, že jsme připravení a otevření reagovat na to, co se v Evropě děje, a implementovat věci správným směrem,“ uvedl Michalik.

ČEZ potvrdil zdražení elektřiny o třetinu

Energetický gigant ČEZ ohlásil rekordní zdražení elektřiny. Lidé, kteří nemají zafixovanou cenu, si připlatí na fakturách od příštího roku zhruba třetinu. Podle vyjádření představitelů firmy přitom ČEZ do nového ceníku zcela nepřenesl bezprecedentní zdražení elektřiny na trzích. Podle expertů nicméně ani jedno nebude mít na hospodaření firmy zásadní vliv, neboť většina peněz společnosti plyne z výroby elektřiny, z čehož má v následujících letech těžit.

Když kupuje PPF, tak ve velkém

Největší tuzemská investiční skupina PPF míří k další velké investici do amerických realit. Po nákupu kancelářského komplexu Mansell Overlook v metropolitní oblasti Atlanty chce získat kancelářský park v Orlandu na Floridě. Transakce má být uzavřena do konce letošního roku. Celkový objem je 270 milionů eur, což v korunách představuje částku téměř 6,9 miliardy korun. PPF je při chuti možná i proto, že se jí letos za první pololetí podařilo vymanit z loňských ztrát.

Pejsek, který si doběhl pro miliardy

Roztomilý pejsek japonské rasy shiba-inu je také kryptoměna. Pokud byste do ní před rokem investovali něco přes tisíc korun, byli byste dnes miliardáři. Za dvanáct měsíců vykázala obří zhodnocení přes 95 milionů procent. Měna shiba-inu funguje na síti Ethereum. I když zakladatel vystupující pod přezdívkou Ryoshi hovoří o tom, že se jedná o decentralizovaný, tzv. meme projekt, okolo kterého se rozvíjí nový ekosystém, v podstatě nemá reálné využití. A jen se snaží vytěžit co nejvíce z popularity jiné populární psí mince – dogecoinu.

Sazby letí vzhůru

Česká národní banka zvýšila ve čtvrtek základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Analytici očekávali, že klíčová sazba se posune o 0,5 nebo 0,75 procentního bodu, a všichni tak byli dost překvapení. A premiér Andrej Babiš (ANO) i rozčilený. „Je to další fatální rána, kterou ČNB zasazuje české ekonomice,“ uvedl premiér na Twitteru. Zvýšení sazeb znamená zdražení všech úvěrů, což lidé pocítí zejména na splátkách hypotéky. Kvůli silnější koruně se dá očekávat snížení exportu českých výrobků.

Havrlant, Křetínský a PPF prodali Mall.cz

Společnost Allegro, oblíbená nákupní platforma v Polsku a jedna z největších e-commerce platforem v Evropě, ve čtvrtek v noci oznámila, že se dohodla na převzetí stoprocentního podílu ve společnostech Mall Group a WE|DO od prodávajících akcionářů PPF, EC Investments Daniela Křetínského a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Jde pravděpodobně o pátý největší prodej české firmy za posledních minimálně deset let. V přepočtu je valuace prodávaných firem zhruba 23,5 miliardy korun.