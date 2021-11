Jeden z nejvýznamnějších českých manažerů vyhlíží nové výzvy. Jiří Zrůst, který měl na starosti evropské investice australských fondů Macquarie, jež spravují majetek za 364 miliard eur, ve zmíněné firmě tento rok skončí. Zrůst to napsal na sociální síti LinkedIn. Jméno společnosti, pro niž by měl nově pracovat, zatím sdělit nechce. „Jediné, co mohu říci, je, že i nadále zůstávám v Londýně,“ uvedl Zrůst pro HN.

Zrůst stál během svých deseti let v Macquarii u nejvýraznějších obchodů, které firma uzavírala. Letos se například podílel na prodeji vysílací společnosti České radiokomunikace, kterou od australské skupiny koupil londýnský fond Cordiant Digital Infrastructure. Cena transakce se podle odhadů mohla pohybovat mezi 20 až 30 miliardami korun.

Svůj odchod z Macquarie Zrůst popisuje jako přátelský. „Běžně to v těchto společnostech funguje podobně, jako to znáte z amerických filmů. Tam vám sbalí krabici a odstřihnou vás od veškerých aktivit. V tomto případě to tak není. Podílím se na předávání agendy, což bych měl uzavřít do konce roku,“ prohlásil Zrůst. Následně si vezme čas na odpočinek a od března nastoupí do nové štace.

Zrůst tak završil desetileté působení v Macquarii. Do firmy se dostal i díky kontaktům, které nabral během svého působení v Austrálii, kde pracoval mimo jiné jako finanční ředitel logistické firmy TNT.

Vedle byznysových aktivit je také jedním z klíčových lidí nadace vévody z Edinburghu, v dubnu zesnulého prince Philipa. Zastupuje tam dárce, kteří nadaci financují. Zároveň je pět let členem poradního výboru prince Edwarda. Skupina asi deseti poradců z různého prostředí debatuje s princem o byznysu a filantropii. V nadaci zůstane i po odchodu z Macquarie.

„Letos byl z pohledu nadace významný rok, protože jsme organizovali akce k připomínce stého výročí narození prince Philipa. Věřím, že v měsících před nástupem do nové práce budu mít více času se do dění v nadaci zapojit,“ prohlásil Zrůst.