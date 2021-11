Turisté ze zahraničí se v průběhu letoška začali alespoň částečně vracet do Česka. Meziročně v Česku přibylo 38 procent zahraničních návštěvníků. Proti době před covidem je to nicméně stále asi o třetinu méně. Ukazují to statistiky Kiwi.com, jednoho z významných prodejců letenek.

„Předpokládáme, že za oživením stojí především rostoucí proočkovanost i mírnější omezení týkající se cestování. Pokud by tento trend pokračoval i nadále, můžeme v roce 2022 očekávat návrat na úroveň před vypuknutím pandemie, což podporuje také nedávné obnovení leteckého spojení mezi Evropu a USA,“ uvedla za Kiwi.com její manažerka Eliška Řezníček Dočkalová. Rizikem je opětovné vzedmutí epidemie především v Evropě.

Do tuzemska ale teď míří turisté z jiných zemí než před pandemií. Zatímco v roce 2019 si letenky do Česka kupovali nejvíc lidi z USA, Velké Británie či Španělska, letos letenky do Česka kupují nejvíce Ukrajinci, Rusové, Izraelci či Italové.

Právě zmínění Izraelci patří mezi největší skokany, a to nejen v nákupu letenek, ale i ve statistikách hoteliérů. Ti evidují podle nejnověji dostupných dat agentury CzechTourism za srpen 388 tisíc zahraničních turistů, o 34 procent víc než v roce 2020.

Jen v srpnu přijelo téměř 11 tisíc Izraelců, o 182 % procent víc než loni. „Raketový nárůst počtu turistů z Izraele, který velice rychle očkoval, potvrzuje, jak důležitá jsou pro cestování jasná a jednoduchá pravidla. Doufám, že stejný nárůst jako nyní zaznamenal Izrael uvidíme v příštím roce i u Číny, Japonska, Koreje nebo Ruska, které patří z pohledu přijíždějících návštěvníků mezi ty nejdůležitější,“ uvedl nedávno ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Celkově statistikám nicméně dominovaly okolní státy, nejvíc se v srpnu v tuzemských hotelech letos ubytovalo Němců, a to 122 tisíc. Následovali Slováci a Poláci. Na okolní země agentura CzechTourism cílila i reklamu, a to zejména na ty, kteří do Česka měli v plánu jet autem.

Ubytování v hotelu si letos v létě mohlo podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého dovolit mnohem více lidí. Ceny za pokoj kvůli chybějícím zahraničním turistům hoteliéři podle něj dlouhodobě snižují. „Bude zajímavé sledovat, jak se bude cenová politika i nadále vyvíjet. Ceny tuzemského ubytování totiž doposud fungovaly protiinflačně a v průměru i v době rostoucí inflace klesaly,“ uvedl.

S přispěním ČTK