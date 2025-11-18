Evropa se po pandemii řadila mezi vítěze v oblasti cestovního ruchu. Po období uzavřených hranic přišla silná poptávka a obnovená touha znovu cestovat. Letošní léto však naznačilo změnu trendu. Přestože celkový počet návštěvníků kontinentu mírně vzrostl, pod povrchem došlo k výraznému přeskupení turistických proudů. Západní Evropa, dlouhodobé jádro evropské turistiky, zaznamenala odliv tradičních návštěvníků, zatímco do popředí zájmu se dostávají nové destinace. Mění se také samotné preference turistů.
Co se dočtete dál
- Do jakých evropských zemí míří nejvíce turistů a proč.
- Jak se mění preference turistů a jaké nové turistické cíle vyhledávají.
- S čím může v evropské konkurenci uspět Česko a Praha.
