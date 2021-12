Z brněnského Turbomoštu jsme udělali Cryptomošt, lidé si ho můžou koupit jako token. Zaregistroval jsem, že je kolem NFT hype. Musel jsem přesvědčit hodně lidí, že to není úplná blbost, ale baví nás to, je to něco nového a je to náš myšlenkový únik, říká Jan Vlachynský, majitel několika brněnských podniků a spoluzakladatel Turbomoštu.