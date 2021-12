Česká vláda obdržela v druhé půli listopadu odpovědi na další otázky, týkající se bezpečnosti případné stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Dotazníky byly na jaře zaslány třem firmám – americké Westinghouse, jihokorejské KHNP a francouzské EDF –, které mají zájem pátý blok v Dukovanech postavit. Dotazník nebyl v původním plánu celého projektu, s nápadem vyžádat si některé bezpečnostní aspekty uchazečů přišla letos vláda Andreje Babiše. Kabinet měl k dispozici už dva roky posouzení uchazečů od bezpečnostních institucí, především tuzemské rozvědky ÚZSI, která popisovala rizika a výhody všech nabídek. Premiér Babiš se ale snažil přesunout rozhodnutí o vypsání tendru na vládu, která vznikne po volbách – a vyjasnit některé detaily pomocí dotazníku byla vhodná záminka, jak rozhodnutí odložit.

Odpovědi jsou nyní vládě k dispozici, obsah dokumentů je tajný, bude ho posuzovat především ministerstvo vnitra, pod nějž spadá rozvědka, ale i další bezpečnostní instituce a na počátku příštího roku by mělo být jasno.

Podle informací Respektu nepřinášejí odpovědi uchazečů žádné převratné informace. Westinghouse, KHNP a EDF odpovídaly na otázky, týkající se vlastnické struktury firem nebo možného rizikového napojení majitelů na státní politické struktury, které by mohly zakázku ovlivnit ze strategického hlediska dodavatelské země. Firmy měly také vyjmenovat všechny dodavatele, kteří by na stavbě jaderného bloku s firmou spolupracovali. Ověřuje se, zda majitelé subdodavatelských firem nepocházejí ze zemí, jejichž, byť dílčí účast na tendru by mohla být rizikem – třeba z Ruska.

Analýza českých bezpečnostních institucí už v minulosti přišla s upozorněními, která mohou představovat problém. Ani jeden uchazeč není podle kuloárních zdrojů z bezpečnostního hlediska „ideální“. Třeba americká firma Westinghouse patří kanadskému fondu Brookfield Business Partners, který sdružuje řadu investorů, někteří z nich mají sídlo v daňových rájích a samotná firma Westinghouse prošla před čtyřmi lety bankrotem. Navíc se jí nepodařilo dodržet poslední termíny dokončení jaderných bloků v USA a konečná cena byla dvakrát vyšší než původně plánovaná.

Korejská KHNP naopak dodržuje termíny i nasmlouvané ceny, jejím problémem je, že v Evropě zatím nic nepostavila a typ jaderného bloku, který by firma stavěla v Dukovanech, je v podstatě prototypem, jenž zatím nedostal v Evropě licenci. Francouzská EDF má licenci na typ nabízeného reaktoru, ale ten pro Česko je upravený pro potřeby tendru a zatím nebyl nikde vyzkoušen.

Všichni tři uchazeči slibují zásadní spolupráci s českými firmami, které podnikají v energetice – a jsou sdružené v Alianci české energetiky. Hned dvě společnosti z tohoto sdružení, které se zabývají přímo jadernou energetikou, ale mají napojení na ruské podnikatele. Firma Škoda Jaderné strojírenství vyrábí reaktory a příslušenství a nepřímo ji vlastní ruská Gazprombank. Společnost Arako, dodávající armatury pro jaderné elektrárny, je zase přes prostředníky vlastněná Rosatomem. Obě patří mezi velmi důležité subdodavatele, s nimiž se ještě před rokem počítalo, ať by tendr vyhrál kdokoli. Český parlament po zjištění, že za útokem na muniční sklad ve Vrběticích v roce 2014 stáli agenti ruské tajné služby, rozhodl o vyloučení jakékoli firmy s ruským majitelem z podílu na stavbě bloku. Jak se s nahrazením v Česku sídlících firem účastníci tendru vyrovnají, by měl upřesnit právě odevzdaný dotazník. Bezpečnostní instituce po prostudování čerstvých dokumentů určitě svůj názor nezmění. Přednosti současných uchazečů dle jejich pohledu mnohonásobně převažují nad riziky a všechny tři firmy budou do soutěže vpuštěny.