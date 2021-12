Inspirovat se od bohatých lidí, jak rozmnožit či alespoň udržet majetek, je v dobách inflační vlny, jakou jsme nezažili od devadesátých let a o které si mnozí milionáři myslí, že je dokonce vyšší, než se vykazuje, důležitější než jindy. Tradiční recepty totiž přestávají platit a bez rizika to nejde. Ne že by milionáři měli zaručený recept na úspěch, ale mluví za ně jejich peníze. Z tradičního průzkumu Wealth Report, který už víc než dekádu mapuje aktiva i názory Čechů a Slováků, kteří mají v investicích nejméně milion dolarů, lze například vyčíst, jak zřídkavá je v této skupině situace, kdy se majetek smršťuje.

Zmenšení bohatství totiž po většinu let hlásí jen nepatrné procento milionářů. I kdybychom z opatrnosti připočetli všechny ty, kdo nechtěli na tuto otázku v průzkumu odpovídat, nejde ani o pět procent dotázaných. S jedinou výjimkou, kterou byl rok 2020, poznamenaný covidovým šokem. V něm se kromě nezvykle početné skupiny, které se majetek zmenšil v rozsahu od dvou do devíti procent, mimořádně objevili i milionáři, kteří museli spolknout ztrátu přesahující desetinu investičních aktiv. A nečekaně mnoho bylo i těch, kdo se k otázce nechtěli vyjádřit.

Letos už je zas vše „v normě“. Vlastně nad ní. Že se bohatství víc než čtvrtiny z dotazovaných zvětšilo výrazně, naznačuje, že ztráty byly většinou zaceleny. A očekávání, která si bohatí Češi spojují s rokem 2022, jsou podobně optimistická.

Pokud chcete investovat jako dolaroví milionáři, zvažte nákup stavebního pozemku, ty lákají polovinu z nich. Tip zainvestovat do start-upů už není úplně pro každého, naopak k nákupu rezidenčních nemovitostí ani méně movití Češi radu nepotřebují. To hypoteční boom ukázal velmi názorně.

Výčet investičních priorit, na kterých se shodne alespoň čtvrtina milionářů, pak uzavírají zahraniční akcie. Kdo čeká mezi oblíbenými způsoby ochrany majetku zlato, bude asi překvapen, jak hluboko v seznamu musí dojít.

Přes klasickou moudrost „minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích“ a i při vědomí, že mnozí bohatí majetek zdědili či vyženili nebo vyvdali, stojí za to se nad uvažováním a prioritami milionářů zamyslet. Vždyť v souhrnu mají majetek, který s trhy – minimálně s jejich českou odnoží – dokáže zahýbat.

Výběr týdne

Buy the dip



V situaci, kdy jsou burzy blízko historických maxim, se naskočení do akciového kolotoče komplikuje. Už čistě kvůli psychologii, z vrcholu se může padat dlouho. Ovšem kdy v poslední dekádě, kromě loňského covidového jara, indexy „nesmyslně vysoko“ nebyly? Ti, kdo kvůli tomu nákupy akcií odkládali, si většinou rvou vlasy.

Tak jak z toho ven? Mnozí investoři vsadili – řečeno s dryáčnickou reklamou lákající ke kliknutí, kterou využíváme zcela výjimečně:) – na tento jednoduchý trik.



13 miliard do kryptoměn



Kdo vyhledává poklesy, má v případě kryptoměn příležitostí až až. Na ty, kterým se velké cenové skoky příčí, cílí nový fond. Argumentem, jímž chce společnost Rockaway zájemce přilákat, je též bezpečnostní audit. A také jednoduchost, má to být na pár kliků.



Neznámá pro Škodu Auto a odborářské zavrčení



V koncernu VW se dějí věci a součástí je i zemětřesení v jeho zdatné české dcerce. Dosavadní šéf Škodovky odchází z Mladé Boleslavi do Wolfsburgu řídit hlavní značku Volkswagen a nástupce ještě nemá. Škodováčtí odboráři z rošády, zdá se, velkou radost nemají. Nebo jsou slova jejich šéfa „Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý“ jen tradičním rituálem před novým vyjednáváním?



Český realitní žralok nespí



Radovana Vítka není třeba představovat. Když vyrazí na nákupy, je to obvykle velké.

Německá lokomotiva mění strojvůdce



Nemusíme o naší vlasti rovnou vtipkovat ve stylu „další spolková země“, ale je nepochybné, že priority našeho západního souseda jsou a vždy budou pro Česko zásadní. Proto je dobré vědět, s čím přichází nová německá vláda i jaké jsou reakce naší politické scény.



Jak zdanit kolosy



Tak dlouho se české ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou snažilo zavést digitální daň a nic z toho nebylo. Jak dopadne globální pokus zdanit nadnárodní firmy? Na palubě už je 140 zemí, ale to neznamená, že je hotovo.



Jedna z největších akvizic v ohrožení



Tu firmu možná ani neznáte, ale díky jejím technologiím se – například – váš mobil neloudá a přitom nevysaje baterku až příliš rychle. Proto není ztrátou času přečíst si, proč je takový problém, že má britská ARM změnit majitele.



XIXOIO: revoluce, iluze, nebo rovnou podvod?



Reklamě na projekt XIXOIO je těžké uniknout. Pokud si chcete udělat názor na potenciál nabízených tokenů i na rizika, uvařte si kávu a začtěte se do komplexního článku, který situaci mapuje.