„Předpovídat, kam indexy půjdou, dost dobře nejde. Dřív byl trend jasný, Fed ale začne utahovat a je otázka, co to s trhy udělá. Lidé jsou citlivé nádoby, někdo vydrží a někdo ne, protože na to nemá povahu. Trh racionální není a nikdy nebyl,“ říká investor a burzovní spekulant Jaroslav Šura. „Investovat má smysl – a dokonce to ani jinak nejde, pokud chce člověk zachránit hodnotu peněz,“ dodává.