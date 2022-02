Místo zoufalého hledání v tašce a po kapsách a marného vzpomínání, kam jste zase zašantročili klíče nebo otevírací čip, stačí jednoduše vytáhnout mobil. Poslouží třeba aplikace od českého start-upu Sharry. Ta už takto otevírá dveře a turnikety do desítek newyorských mrakodrapů nebo moderních budov v Evropě – a v následujících měsících se rozšíří do ještě více míst. Do Sharry totiž vkládá důvěru a především peníze karlínský fond J&T Ventures. Nalije do něj vyšší desítky milionů korun.

Aplikace start-upu není pouze virtuálním klíčem ke dveřím, slouží i k přivolání výtahu, rezervaci pracovních a parkovacích míst, hlášení závad, zaměstnanci v ní mohou také dostávat například upozornění od správce budovy. Už nyní software aktivně využívá více než sto tisíc lidí, díky investici by jejich počet měl skokově narůst. Firma chce totiž v letošním roce potvrdit svou pozici mezi lídry na PropTech trhu (propojení realitního trhu a moderních technologií – pozn. red.).

„Jsme jedním ze světových lídrů v oblasti chytré správy přístupů do budov. Projekty, na kterých jsme dělali a které aktuálně připravujeme, jsou největšími zakázkami svého druhu ve světě. Porážíme i konkurenci z řad amerických start-upů, které mají k dispozici řádově víc peněz,“ tvrdí Josef Šachta, jeden ze zakladatelů Sharry. Tuto firmu založil v roce 2016 společně s Jakubem Řezníčkem, Michalem Čeřovským a Vladimírem Cibulkou.

První projekt připravil Sharry pro developera Skansku, která sháněla mobilní aplikaci pro správu své kancelářské budovy. Lidé z tohoto start-upu zároveň v roce 2019 vyhráli tendr tohoto developera pro všechny jeho nové administrativní budovy ve střední Evropě. Dnes software Sharry využívá řada firem ve zhruba stovce budov v šesti zemích světa – řada z nich je v New Yorku, jedná se i o futuristickou novostavbu One Vanderbilt vysokou 427 metrů. Aplikace dále slouží v Bukurešti, Johannesburgu nebo v projektu pražské Masaryčky a bratislavských Sky Park Offices od studia Zaha Hadid. „Díky smlouvám s globálními společnostmi rozšíříme náš produkt minimálně do dalších 50 zemí, a to ještě letos,“ myslí si Šachta.

Do Spojených států se dostala firma díky programu agentury CzechInvestu, kdy se Sharry podařilo v roce 2019 ulovit velkou rybu – jejím klientem se stala společnost SL Green, největší vlastník kancelářských ploch na newyorském Manhattanu. Ve stejném roce navíc do start-upu vstoupil seedovou investicí (počáteční vklad peněz, kdy firma ještě negeneruje vlastní zisky – pozn. red.) fond Presto Ventures.

J&T Ventures investicí získalo v Sharry desetiprocentní podíl. „Podobné technologie přestávají být doménou pouze prémiových projektů. S rozmachem hybridní práce si firmy najímají menší kanceláře, kde se střídá víc lidí, majitelé budov se zase musí starat o více menších nájemců, což vyžaduje chytrý software,“ okomentoval důvody investice manažer z fondu David Polach.

Příležitost vidí zakladatelé právě v covidovém úniku firem z velkých kanceláří, které zároveň přechází například na hybridní styl práce. „Dříve majitelé pronajali prostor jedné velké firmě a měli hotovo. Kvůli poptávce po menších kancelářích ale budou muset hledat více menších nájemců, které je třeba efektivně spravovat. A k tomu také potřebují nějaký digitální nástroj,“ potvrzuje Čeřovský ze Sharry.

Investici od karlínského fondu hodlá čtveřice zakladatelů využít k rozšíření svého týmu, který aktuálně čítá 45 zaměstnanců. Minimálně dalších 15 lidí chce firma nabrat.

J&T Ventures je fond rizikového kapitálu o velikosti 47 milionů eur, který investuje do slibných technologických společností v raných i pokročilejších fázích. Do jeho portfolia patří například start-upy LivePenalty, Daytrip nebo Yieldigo. Fond již vyexitoval projekty Dotykačka, 720 Degrees či Dateio.