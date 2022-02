Čeští byznysmeni začínají být nervózní z velkého růstu úroků v ČR, který se dříve či později dostane i do eurozóny, kde část z nich své podniky také financuje. Brněnský miliardář Igor Fait, zakladatel skupiny Jet Investment, upozornil v našem podcastu Ranní brífink na podražující úvěry, které mohou rychle dopadnout na příliš zadlužené firmy.

Obzvlášť v kombinaci s přehřátým trhem práce a inflací, která zase tlačí na růst mezd. Podle něj by měla být ČNB připravena rychle reagovat na to, až největší inflační tlaky pominou, a sazby zase stáhnout. Aby nezbrzdila ekonomický růst.

Tvrdí to i přesto, že by pro něj firmy v potížích mohly znamenat snadnější akviziční cíl, protože jeho byznys je primárně založený na kupování, zlepšování a prodávání společností. V příštích dvou letech chce především za průmyslové firmy v regionu CEE utratit až osm miliard korun, což jsou peníze, které by měly připlout od investorů do dvou entit spojených s jeho nově otevíraným fondem Jet3.

Fait a s ním určitě část tuzemských průmyslníků tak souzní s opatrnějším křídlem centrálních bankéřů, jmenovitě Alešem Michlem a Oldřichem Dědkem, kteří jsou proti tak razantnímu růstu úroků. A možná se dočkají zastání i na nejvyšším postu ČNB. Prezident Miloš Zeman, který bude o novém guvernérovi rozhodovat letos v létě, tento týden připustil, že u něj mají určitou prioritu členové bankovní rady. I jemu je názorově bližší holubičí přístup. Ze dvou výše zmíněných jmen má tak šanci Michl. Zeman ale rád překvapuje.

Výběr týdne

Nový investiční fond do průmyslu

Brněnský investor a miliardář Igor Fait zakládá další fond z rodiny Jet. V pořadí trojka chce od českých bohatců a zahraničních institucionálních investorů vybrat až osm miliard korun. V horizontu 10 + 2 roky v nich chce vydělat na firmách vyrábějící nejen pro zelenou energetiku.



Velký byznysový rozchod

Mapa českých miliardářů se opět trochu překreslila. Dalibor Dědek, zakladatel Jablotronu, se rozešel se svým společníkem Miroslavem Jarolímem. Šlo o zdraví a neshody. Vyrovnání šlo velmi pravděpodobně přes miliardu korun.



Radovan Vítek před branami

Další antimonopolní úřad schválil převzetí vídeňské Immofinanz ze strany realitní skupiny CPIPG Radovana Vítka. Do dvou týdnů by mělo být jasné, zda Češi (a také trochu Slováci) získají ve skupině nadpoloviční většinu a budou moci zasednout přímo ve Vídni.



Znovu rizikové XIXOIO

Investiční řečník Radovan Vávra se spojil s Willym Wonkou kryptosvěta, tedy Richardem Watzkem, a společně dostali do médií naplno Watzkův projekt XIXOIO. Překvapení, nebo ne?



Elektromobily na operák jsou problém

Leasingové společnosti jsou opatrné s financováním elektromobilů. Nikdo teď totiž pořádně neví, jakou budou mít za pár let hodnotu. Je to dané vysokou cenou baterie a rychlým technologickým vývojem.



Jen Juříčkovi jde o 200 milionů za elektřinu

Na české firmy začínají naplno dopadat podražující energie. Jen Brano Pavla Juříčka odhaduje, že ho bude stát elektřina nově až o 200 milionů korun ročně navíc.



Chytré stromy, ze kterých nabijete telefon

Brněnská firma Asio New vyrábí chytré „stromy“. Společnost, jež se primárně zaměřuje na hospodaření s vodou, teď hledá zákazníky.

