Hranice 40 korun za litr – to bylo léta něco, čeho se tuzemští pumpaři (s jedinou výjimkou na podzim roku 2012) báli jako čert kříže. A tak v obdobích dražšího benzinu a nafty držely urputně cenu 39,90 Kč i tradičně nejdražší pumpy na dálnici D1. Pravda, dokázaly na ní setrvat i týdny poté, co všude jinde paliva zlevňovala, ale jestli jim to ekonomicky vychází, tak ať si prodávají, za kolik chtějí.

S nějakým opatrným našlapováním okolo čtyřicítky je však po událostech posledního týdne konec. Nejprve se Češi minulý víkend začali benzinem a naftou pořádně předzásobovat. Následně den co den průměrná cena poskočila o nějaký ten desetihaléř a prodejců, kteří ztratili ostych z čísla 40, na totemu přibývalo. Ve čtvrtek tuto hranici zdolal i celostátní průměr, který sleduje společnost CCS. Závěr pracovního týdne pak přinesl nevídaný cenový skok, kdy průměrná cena nafty během pátku vzrostla téměř o dvě koruny za litr.

Dokládá to i moje osobní zkušenost – když jsem ráno projížděl přes Slaný, zaujala mě u nafty cenovka 41,90 Kč. Tady se s tím teda nepářou, pomyslel jsem si. O pár hodin později, stejná pumpa, cena za litr 43,90 Kč. A jinde totéž, někde i víc. Už jen desetník pod čtyřiceti korunami drží cenu u nafty Tank Ono – síť, která dlouhodobě sází na vysoké výtoče a nízké marže. Za týden zdražila litr o více než pětikorunu. Poznámka na okraj – tohle není reklama, žlutočervené pumpy dlouhodobě fungují jako spolehlivý ukazatel toho, jak se vyvíjejí skutečné ceny, za které čerpadláři nakupují od rafinerií.

Kam se můžou cenovky dostat? Nikdo si netroufne odhadovat, z trhu postupně mizí ruská ropa, cena za barel roste, proti motoristům hraje také oslabující koruna, a to navzdory intervencím České národní banky. Takže 50, 60, 70 korun za litr? Nebo rovnou 100? Ano, zní to na první pohled děsivě a nepředstavitelně, ale to jsme ještě před dvěma týdny mohli stejně říct o současném dění na Ukrajině.

Navíc žádná z výše zmíněných částek není nic, co bychom na pumpách už někdy v minulosti nezažili. Stačí vysoké ceny z minulých let porovnat s tehdejší kupní silou. Tak třeba září 2012 – to stál litr naturalu podle dat CCS okolo 38,50 Kč, průměrná mzda byla pod 25 tisíci. Abychom při současných příjmech (ano, jsem si vědom všech omezení při úvahách s průměrnou mzdou) měli stejnou „benzinovou“ kupní sílu, musel by stát litr skoro 60 korun.

Konec léta 2005 – hurikán Katrina, skokové zdražení u pump, litr naturalu téměř za 34 korun, průměrná mzda 18 tisíc. Výsledek: v přepočtu na dnešní mzdy jsme tehdy tankovali za 70 korun za litr.

A kde že mám to „kilo“, ptáte se? Ještě o nějaký ten rok zpátky, konkrétně v létě 1990, kdy benzin skokově podražil. Růst mezd v mladé tržní ekonomice ale ještě výrazně zaostával, takže výsledkem byla situace, jako by při současných mzdách stál litr pohonných hmot okolo 180 korun. Ne, není to překlep, sto osmdesát za litr.

Tak co myslíte, ještě ta současná „drahota“ není tak hrozná, že?

