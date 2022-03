Češi se bojí o své úspory, a někteří tak vybírají hotovost nebo peníze převádí na spořicí účty a do zlata, vyplývá z průzkumu Generali Investments. Známý investor Warren Buffett by za to ale české střadatele pokáral. Držení hotovosti v inflačních...

10. 3. 2022 ▪ 4 min čtení