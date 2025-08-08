Spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 procenta, inflace tak zvolnila proti červnu, kdy dosáhla letošního maxima 2,9 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,5 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad z úterý. Víc než před rokem platili lidé hlavně za potraviny, i když jejich zdražování proti červnu zpomalilo. Meziročně zlevnily především pohonné hmoty.
„Červencové mírné zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin. Ty oslabily svůj meziroční růst a oproti loňskému červenci byly vyšší zhruba o pět procent. Meziměsíčně dokonce o 0,7 procenta klesly,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. V červnu byl meziroční růst cen potravin zhruba o jeden procentní bod rychlejší.
Potraviny a nealkoholické nápoje v souhrnu meziročně zdražily o 5,2 procenta. Ceny vajec vzrostly o 30,3 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 30,6 procenta, kávy o 29,6 procenta a kakaa o 29,4 procenta. Máslo zdražilo o 15,3 procenta, čokoláda a čokoládové výrobky o 14,1 procenta a drůbeží maso o 6,6 procenta.
Lihoviny proti loňskému červenci zdražily o 3,6 procenta, víno o 0,5 procenta a tabákové výrobky o 7,2 procenta. Naopak pivo zlevnilo o 0,9 procenta.
Ceny pohonných hmot se meziročně snížily o 8,8 procenta, elektřina zlevnila o čtyři procenta a zemní plyn o 7,9 procenta. Zdražilo naopak nájemné o 5,6 procenta, vodné o 4,2 procenta, stočné o 3,7 procenta a teplá voda o 4,1 procenta. Náklady vlastnického bydlení se zvýšily o 4,9 procenta, zejména kvůli růstu cen nemovitostí.
Ceny rekreačních a kulturních služeb se zvýšily o 5,7 procenta. Za dovolené s komplexními službami lidé platili o pět procent víc než před rokem. Stravovací služby zdražily o 4,5 procenta, ubytovací služby o 6,8 procenta. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 procenta a ceny služeb o 4,8 procenta.
Ve srovnání s červnem ceny zboží klesly o 0,2 procenta, ceny služeb vzrostly o 1,4 procenta. Zlevňovaly především potraviny, když ceny vajec klesly o 6,7 procenta, ceny másla o 3,6 procenta, ceny ovoce o 3,3 procenta a zeleniny o 2,7 procenta. Zdražily zejména dovolené s komplexními službami, a to o 22,6 procenta.
