Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v říjnu zrychlil na 2,5 procenta ze zářijových 2,3 procenta. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Zdražily zejména potraviny. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v říjnu stouply o 0,5 procenta.
„Vývoj spotřebitelských cen byl v říjnu opět výrazně ovlivněn cenami potravin a nealkoholických nápojů, které zrychlily svůj meziroční růst na 3,6 procenta. Oproti minulému měsíci jejich ceny vzrostly o 1,1 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Meziročně zhruba o čtvrtinu zdražila káva, o pětinu kakao, ceny čokolády a čokoládových výrobků stouply o 18 procent. Položky ve skupině mléko, sýry, vejce byly oproti loňskému říjnu dražší o téměř osm procent. Maso zdražilo o víc než šest procent a pekárenské výrobky a obiloviny o tři procenta. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o čtyři procenta a tabákových výrobků o šest procent. Meziročně v říjnu zdražilo i víno a pivo.
V oddíle bydlení stouply ceny nájemného z bytu o 5,8 procenta, vodného o 4,2 procenta, stočného o 3,7 procenta a tepla a teplé vody o 1,8 procenta. Naopak ceny elektřiny meziročně klesly o 3,6 procenta, zemního plynu o 7,9 procenta a tuhých paliv o 2,6 procenta.
V oddíle rekreace a kultura zdražily o zhruba šest procent rekreační a kulturní služby, ceny dovolených s komplexními službami byly v říjnu meziročně vyšší o 5,4 procenta. Stouply i ceny ve stravování a ubytování, stravovací služby zdražily o 4,4 procenta a ubytovací služby o 6,6 procenta.
Na meziroční snižování celkové cenové hladiny podle statistiků nadále působily, a to nepřetržitě již od loňského října, ceny v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 1,6 procenta a obuvi o 3,3 procenta.
Ceny zboží v říjnu úhrnem meziročně vzrostly o 1,3 procenta a ceny služeb o 4,6 procenta.
Meziměsíčně zdražily z potravin například pekárenské výrobky a obiloviny, ovoce, vepřové maso, vejce, čokoláda a čokoládové výrobky a polotučné trvanlivé mléko. Naopak zlevnily máslo či brambory. Meziměsíčně ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,7 procenta a ceny služeb o 0,4 procenta.
Statistici také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za září, kdy dovozní a vývozní ceny podle nich opět meziročně i meziměsíčně klesly. Ve vývozu se meziročně snížily o 2,7 procenta a v dovozu o 3,3 procenta. V porovnání s předchozím měsícem byly ceny vyváženého zboží o 0,3 procenta nižší, u dováženého klesly o půl procenta. V září ceny vývozu a dovozu opět významně ovlivnilo posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru, uvedli statistici.
