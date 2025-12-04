Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 procenta, mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta, informoval ve čtvrtek na webu Český statistický úřad (ČSÚ).
Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ale nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, dosáhla ve sledovaném čtvrtletí 42 901 korun, doplnila vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. U mužů medián dosáhl 45 502 korun a u žen 40 059.
Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku loňského roku, předtím kvůli vysoké inflaci déle než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen se průměrná mzda v Česku zvyšuje vytrvale od začátku roku 2014.
Česko a životní úroveň: inflace zkrocena, nezaměstnanost není strašák, mzdy rostou. Jak to bylo s Fialovou a Babišovou drahotou?
Ve třetím čtvrtletí meziročně rostly nejvíce mzdy v sekci profesní, vědecké a technické činnosti, kde se zvýšily o 11,4 procenta. Více než devítiprocentní meziroční nárůst průměrných výdělků statistici zaznamenali také v kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve stavebnictví. Naopak nejméně, o tři procenta, rostly mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. V těžbě a dobývání se zvýšily o mírně více, o 3,9 procenta.
Nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů opět pobírali pracovníci v Praze, kde v daném kvartále dosáhla 61 129 korun. Naopak nejnižší byla v Karlovarském kraji, a to 41 675 korun. Počet zaměstnanců v Česku meziročně stoupl ve třetím kvartále o 0,3 procenta na 4,03 milionu.
