Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna v noci na čtvrtek propustila do třetího čtení předlohu koaličních politiků, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Novinka měla původně platit již od počátku roku, to se ale nestihlo, a proto živnostníkům zákon platby zvýšil. Zvýšení obsahuje konsolidační balíček bývalé vlády z roku 2023. Nynější předloha počítá s tím, že se peníze živnostníkům vrátí.
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) zkritizoval nynější opozici a obvinil ji, že projednávání tohoto zákona zdržela a poškodila tak živnostníky. Jan Papajanovský (STAN) mu vzkázal, že kdyby opozice nezablokovala zrychlené schvalování v prvním čtení, nemohli by ministři načíst legislativně-technický pozměňovací návrh, který má odstranit některé nedostatky předlohy. Návrh opět kritizoval bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj tento krok není potřeba.
Návrh počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun, a živnostník tak měsíčně ušetří 715 korun. Živnostníci a další samostatně výdělečně činné osoby budou od účinnosti novely platit nižší zálohy a přeplatek jim stát po konci roku vrátí, uvedla již dříve ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, předloha zachová pro letošní rok na loňské úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona mezitím vzrostl o pět procentních bodů.
Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej podle zdůvodnění postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 na 30 procent až 40 procent průměrné mzdy. V případě osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na 11 procent. Nynější poslanecká předloha tento základ ponechává.
Ministryně financí předložila ve spolupráci s ministerstvem práce pozměňovací návrh, který upravuje a odstraňuje některé legislativní chyby. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) by mohly způsobovat potíže při aplikaci. Poslankyně Pirátů Vendula Svobodová chce snížit vyměřovací základ matkám, které se vracejí z rodičovské dovolené, na níž se staraly o dítě do čtyř let věku, a hledají si formu přivýdělku.
Skupina poslanců STAN chce zachovat nižší odvody jen pro živnostníky v zemědělské výrobě nebo řemeslníky. Chtějí tím omezit rozpočtové dopady této změny. Jurečka se svým stranickým kolegou Benjaminem Činčilou předložili návrhy, které pokles vyměřovacího základu zmírňují. V jednom případě snižují vyměřovací základ na 37,5 procenta a v druhém případě rozkládají jeho snížení do pěti let.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist