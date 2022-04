Co se týče vkusu ohledně interiérů a chuti investovat do nich, udělali Češi v posledních letech velký pokrok. Stále se ale ještě najdou tací, kteří si myslí, že když interiér není zvenku vidět, nemusí se jeho designem příliš zabývat, říká Klára Valová, architektka a majitelka studia SMLXL, ve kterém působí výhradně ženy. Interiéry navrhuje od A do Z, dohlíží na jejich realizaci od hrubé stavby až do instalace koupelnových baterií.

„Baví mě ten moment, kdy se ze skeptického výrazu klienta stane udivený, začne se ptát na další a další otázky a vy víte, že máte coby architekt vyhráno," říká Valová o tom, jak klienti reagují na její návrhy. Snaží se také, aby byl její design nadčasový a lidé v něm chtěli bydlet i za deset či více let. „Udržitelnost tkví v tom, že věci nechcete po chvíli měnit a kupovat nové," vysvětluje Valová.

O tom, jaké další trendy vládnou v českém stavebnictví, se dočtete v magazínu Stavba, který vychází v pondělí 11. dubna jako speciální příloha HN.