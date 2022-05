Když zaměstnanec absolvuje školení ve virtuální realitě zapamatuje si z něj devadesát procent, zatímco z manuálu maximálně dvacet. „Virtuální realita je zážitek,“ vysvětluje „kouzlo“ Rudolf Číhák, spoluzakladatel a šéf inovačního centra IdeaSense. To firmám pomáhá držet krok s technologickým vývojem a na trh přivádět originální produkty. „Kdo dnes nepracuje na inovacích, riskuje, že skončí v propadlišti byznysových dějin,“ tvrdí Číhák a se svou firmou má na kontě přes 200 inovací pro přední české firmy včetně Avastu, ČEZ či České spořitelny. Nyní pro rakouský Wienerberger dolaďuje projekt zdícího robota a pro České dráhy nebo Tesco zase školí zaměstnance ve virtuální realitě.

HN: Jaké firmy vás většinou oslovují s tím, že chtějí být inovativnější?

Často to jsou firmy, které mají obavy, že ztrácí krok s dobou nebo se chtějí připravit na budoucí vývoj trhu. Říkají nám: „Mám pocit, že když budu dál dělat to, co dělám už 30 let, tak můj byznys skončí. Co máme dělat jinak, abychom přežili?“ My pak vymýšlíme, jak změnit či vylepšit jejich byznys model.

HN: Můžete uvést nějaký příklad?

Pokud přijedete do obchodního centra, tak vás u vjezdu do garáže zastaví závory. Více než polovinu trhu s těmito parkovacími systémy drží jedna česká firma, se kterou jsme na začátku letošního roku začali spolupracovat. Dodávají závory tam, kde je třeba omezovat příjezd a odjezd. K tomuto účelu využívají závory, které už dnes ale v podstatě nepotřebujete. Konkurenční firma může kdykoliv přijít s tím, že stačí naskenovat značku a když auto opustí parkoviště bez placení, přijde majiteli pokuta. Pokud na závorách stojí celý váš byznys, může vás to zničit.

