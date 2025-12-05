Listopadová srážka vlaků u jihočeské Zlivi vyjde České dráhy (ČD) draho. Kromě zničené staré lokomotivy s minimální zůstatkovou hodnotou, hrozí zrušení i skoro novému RegioPanteru. Ukázala to páteční komisionální prohlídka. Poničený RegioPanter byl přitom v provozu teprve tři roky, je tedy zhruba v první desetině minimální životnosti.
Podle prvních informací Správy železnic mohl za nehodu strojvedoucí Českých drah, který projel návěst stůj. Vedení firmy to teď zpochybňuje.
Co se dočtete dál
- Jak velké je poškození vlaku.
- A kde jsou nejasnosti ve vyšetřování.
