Petra Dychusová o sobě tvrdí, že se rychle učí, a zřejmě na tom něco bude. Vystudovala sice řízení malých podniků na vysoké škole v Ostravě, bavil ji ale více marketing, a tak se mu začala věnovat. Nejdříve jako samouk a později se jím začala i živit. Pracovala na marketingové strategii hotelů a restaurací, dávala odborné přednášky a na jaře před dvěma lety měla začít školit online marketing pro agenturu CzechTourism.

Pandemie koronaviru, která tvrdě dopadla na celý turistický ruch, ale Dychusovou o většinu práce připravila. „Klienti měli důležitější potřeby než se starat o marketing. Řekla jsem si, že první vlnu nějak zvládnu, ale když přicházely další a další, uvědomila jsem si, že si budu muset najít něco jiného,“ popisuje osmadvacetiletá žena.

Když v té době projížděla na telefonu sociální síť Instagram a příteli ukazovala fotky obojků a vodítek pro psy, napadlo ho, že by je také mohla vyrábět. Však má u rodičů fenku Ritu, a když s ní chodí na hory, neustále jsou nervózní z toho, že je na volno a může se rozběhnout za srnou nebo se vyplaší a uteče. Oba partnery také štvalo, že když potkají turisty se psy, musí Ritu neustále připínat na vodítko. To podle přítele mohla zkusit vyřešit. „Vždycky jsem si přála být veterinářkou, tak jsem si řekla, proč ne,“ říká, a i když do té doby neměla s řemeslnou výrobou zkušenost, pustila se do toho a založila značku Haf Laf.

