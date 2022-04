Poteče, nebo nepoteče ruský plyn? Otázka, která tento týden otřásala trhy téměř celé Evropy. Poláci a Bulhaři už odpověď znají. Nepoteče. Ruský Gazprom jim zastavil dodávky ve středu ráno. Zdůvodnil to tím, že nezaplatili v rublech tak, jak Rusko požaduje. To ale členské země Evropské unie odmítají, podle nich se Vladimir Putin tlakem na platby za plyn v rublech snaží rozklížit Evropskou unii – zatím neúspěšně. EU nyní podle informací HN naopak urychlí přípravu nových sankcí, jejichž součástí by mohlo být embargo na dovoz ruské ropy.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová označila zastavení plynu do dvou zemí EU za další příklad „vydírání Evropy“.

Na úrovni firem se nicméně už jednota poněkud drolí, protože na Putinovu hru s plynovými kohouty a rubly přistoupily. Například rakouská energetická skupina OMV, která je jedním z největších dovozců ruského plynu, se chystá u finančního ústavu Gazprombank ve Švýcarsku otevřít si účty v rublech, napsal s odkazem na informované zdroje britský ekonomický list Financial Times. A německá společnost Uniper oznámila, že bude převádět peníze za ruský plyn do ruské banky, nikoliv do banky evropské jako dosud.

Pomoc s dodávkami plynu Evropě slíbil americký prezident Joe Biden. „Spolupracujeme s jinými státy, například s (Jižní) Koreou, Japonskem či Katarem na tom, abychom pomohli našim evropským spojencům ohroženým tímto ruským vydíráním,“ řekl.

Dodávky plynu do Česka zatím ohroženy nejsou. Tuzemští obchodníci jsou výhradně soukromí, a Česko tak nemá velké přímé kontrakty s Gazpromem. Výjimkou je polostátní ČEZ, jde ale o smlouvu pokrývající jen menší část jeho potřeby – a navíc letos končí. Dodavatelem s největším počtem zákazníků je u nás firma innogy. Pro ni plyn zajišťují její maďarský akcionář MVM a německá firma RWE Supply and Trading, která plyn nakupuje na základě svých kontraktů.

Další tuzemští obchodníci s plynem jako právě ČEZ nebo Pražská plynárenská se snaží nyní sehnat jiný než ruský plyn. A to třeba v Norsku nebo vlastně kdekoliv jinde, včetně tekuté formy známé jako LNG. Pomoc s dojednáním kontraktů jim nabízí i stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu.

Tanker LNG si, pro zajímavost, zajistil slovenský polostátní kolos SPP vlastněný státem. Koupil jej v USA, odkud odpluje z terminálu v Corpus Christi v Texasu a připluje na chorvatský ostrov Krk. Celkem jde o objem 93 milionů kubíků, z toho 5 milionů získá dceřiná společnost SPP CZ, a.s. Ta má v Česku podle Operátora trhu s energiemi 17,5 tisíce klientů (odběrných míst). Pět milionů kubíků plynu bude k dispozici již od 1. května, znamenají ale spotřebu asi jen tří tisíc domácností za rok. Celé Česko by stejné množství spálilo už za pět hodin.

Půjde nicméně o vůbec první fyzickou dodávku LNG pro český trh. Plyn se v Krku změní zpět na plynnou formu a systémem plynovodů přes Slovensko a předávací stanici v Lanžhotu doputuje až k nám. „V případě potřeby jsme schopni nabídnout českým zákazníkům i portfolia zásobníků SPP v České republice a na Slovensku. Jsme schopni také bez problémů obsloužit případné nové zájemce,“ uvedl Pavel Moučka, místopředseda představenstva českého zastoupení SPP.

Český stát chce zajistit bezpečnost zásobování plynem i tím, že zvýšil nároky právě na zásoby. Před další topnou sezonou na podzim musí být naplněné nejméně z 80 procent. Mimořádným opatřením o tom rozhodl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Dosud měly být před zimou zásobníky povinně naplněné nejméně z 30 procent, většinou ale byly naplněny i kolem 90 procent. Povinné zásoby by tak měly pokrýt asi třetinu roční spotřeby v zemi.

Odpověď na otázku „Co jste dělali v létě?“, na kterou se Evropy včetně Česka zeptá letošní zima, tak jednoznačně bude: „Sháněli jsme plyn všude možně kromě Ruska.“

Výběr týdne

2 v 1: soláry a vodík

Solární elektrárny o celkovém výkonu až 250 megawattů postaví v Polsku v příštích třech letech společnost Amper Asset Management, kterou napůl vlastní podnikatelé Jan Palaščák a Jan Ondřich. Už pro ně má nejen pozemky, ale i dlouhodobého investora. Je jím loni vzniklý fond Hydrogen 2, zaměřující se na vodíkové a zelené technologie – součást fondu kvalifikovaných investorů Henry IF SICAV.

Nepřetáčej, nebo to nebude Prima

Už jen měsíc můžou diváci internetových televizí volně přetáčet reklamy při zpětném sledování programů skupiny Prima. Mediální skupina podnikatele Ivana Zacha si u poskytovatelů tzv. IPTV vymohla od června zákaz této oblíbené funkce.

Z Aircraft Industries „odletěl“ ruský majitel a přistál Omnipol

Kunovického výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries kupuje od ruského majitele skupina Omnipol. Vlastníka z ČR bude mít někdejší Let Kunovice po 14 letech. Omnipol to oznámil ve středu. Cenu firmy neuvedly. Kunovický podnik zaměstnává téměř 1000 lidí. Vyrábí civilní letouny L 410 a L 410 NG.

Hypotékový večírek končí

Hypotéky letos výrazně zdražují a pro stále více lidí se stávají nedostupnými. Nejde ovšem jen o nové úvěry. Růst ceny peněz dělá vrásky na čele i těm, jimž letos skončí fixace, tedy několikaleté období, po které banka garantuje pevně danou úrokovou sazbu.

Odstraňování „hejtů“ na internetu bude snazší

Vyjednávači v Bruselu se po roce a půl dohodli na novém předpisu o digitálních službách, o kterém se mluví jako o největším úklidu na internetu v Evropě za posledních dvacet let. Klíčovou roli při desítkách hodin debat a hledání kompromisů v sedmadvacítce sehrál český diplomat při EU Jan Havlík. Podle něj Češi budou muset hlídat hlavně největší pornostránku světa.

Nový svět: fordka pick-up bude v elektroverzi

Všichni ho známe z amerických filmů – a skoro každý Američan ho má. Pick-up Ford F-150 je nejprodávanějším autem v USA už 40 let. Fordka nyní oficiálně představila nový vůz Ford F-150 Lightning, elektrickou verzi klasického spalovacího pick-upu F-150.