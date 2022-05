„To, co Aleš Michl v dnešní divoké době říká o boji s inflací, není moc rozumné. Jde tím úplně proti tomu, co do bankovní rady nosí odborný aparát. Navzájem se neuznávají a Michl se s tou institucí nikdy nesžil,“ říká o nově jmenovaném guvernérovi ČNB Aleši Michlovi redaktor Respektu Jiří Nádoba.