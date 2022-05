Zatímco český hokejový tým na letošním Mistrovství světa ve Finsku zatím boduje spíše s námahou a fanouškům tolik radosti nepřináší, reklamě s Lubošem Hrouzkem se v komerčních přestávkách zápasů daří o poznání lépe. Trenér vyskakující si na legendy českého hokeje a kopající do aut Škodovky se stal mezi českými fanoušky jedním ze symbolů šampionátu. A vyvolal i otázky ohledně pokračování známého a oblíbeného seriálu.

Největší česká automobilka Škoda Auto, už 30 let tradiční partner hokejového mistrovství, ve svých spotech vsadila na notoricky známou tvář ze seriálu Lajnu z produkce Televize Seznam v podání herce Jiřího Langmajera. „Chceme na šampionátu pobavit a spojit se s fanoušky a v rámci komerčních přestávek jim nabídnout především zábavu. Tak už jsme to dělali loni ve spotech se Sašou Rašilovem, letos jsme na to chtěli navázat. Samozřejmě kampaň šla udělat tak, že bychom se vraceli ke slavným momentům z archivů, ale chtěli jsme něco aktuálního a zábavného. To myslím, trenér Hrouzek splnil,“ říká vedoucí marketingu Škoda Auto Libor Šedivák.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.