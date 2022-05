Polostátní energetická skupina ČEZ se nezúčastní soutěže o podzemní zásobníky plynu, které prodává německá energetická skupina RWE. „Intenzivně jsme se zabývali tím, zda má tato akvizice významnější strategické přínosy, a rovněž jsme řešili ekonomickou stránku takového projektu. Po důkladném zvážení, jsme se nakonec rozhodli nabídku nepodat,“ uvedl mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Skupina RWE již dříve oficiálně potvrdila, že prodává své podzemní zásobníky na zemní plyn, přičemž prodej je už v pokročilé fázi. Podle informací HN se nabídky měly podat právě během dnešního dne, tedy v pondělí.

Půjde o jeden z největších obchodů v tuzemské energetice v letošním roce řádově v miliardách korun, cena se odhaduje mezi 10 až 12 miliardami. Zájem měly podle několika zdrojů z finančních, poradenských a energetických kruhů zejména Energetický a průmyslový holding miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a dříve také maďarská státní energetická skupina MVM, která vlastní největšího dodavatele plynu u nás, společnost innogy.

„Bez komentáře,“ uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj, na dotaz HN, zda nabídku na koupi podali.

Z informací HN nicméně vyplývá, že EPH nabídku podal. Zda jí nakonec podala i maďarská MVM zatím není známo, podle informací HN se ale nakonec nezúčastnila.

Skupina RWE minulý týden uvedla, že obdržela příznivou zpětnou vazbu od potenciálních zájemců z Evropy. Kromě EPH a MVM se spekulovalo rovněž o provozovatelích zásobníků plynu v Rakousku a Itálii: rakouské skupině RAG a italské Snam.

Rakouská společnost na dotaz HN v minulých dnech, zda nabídku podá, neodpověděla. „Snam nekomentuje spekulace na trhu,“ uvedla mluvčí společnosti Roberta Vivenziová.

Na trhu se rovněž spekulovalo o účasti skupiny KKCG Karla Komárka, podle informací HN ale nakonec Komárkova skupina o zásobníky zájem neprojevila. V poslední době se totiž soustředí zejména na expanzi v oblasti loterií a na informační technologie. Navíc vlastní dva své zásobníky na Moravě.

Zásobníky jsou významnou součástí tuzemské plynárenské infrastruktury. V šesti zásobnících RWE lze skladovat celkem 2,7 miliardy metrů krychlových zemního plynu, což představuje necelou třetinu roční spotřeby v České republice.

Jde zároveň o drtivou většinu z celkové skladovací kapacity v Česku, která je téměř 3,5 miliardy kubíků. Tři zásobníky se nacházejí ve Štramberku, Lobodicích a Třanovicích na severu Moravy, dva v Dolních Dunajovicích a Tvrdonicích na jižní Moravě a zbylý v Hájích na Příbramsku.

Současná vláda zvažovala, zda by do prodeje neměla zasáhnout. „Zabýváme se tím, zda by stát měl zásobníky vlastnit,“ prohlásil minulý týden ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s tím, že jde o strategické aktivum.

Podobně se vyjadřovalo i ministerstvo financí. „Energetika a energetická bezpečnost ČR jsou jednou z hlavních priorit vlády,“ uvedla mluvčí rezortu Michaela Lagronová s tím, že blíže nechce případnou účast ČEZ v tendru na zásobníky komentovat.

Fakt, že ČEZ nakonec plynové sklady nekoupí, nicméně naznačoval už v minulých dnech fakt, že se tématem nezabývala dozorčí rada společnosti. Zástupci státu, který v ČEZ vlastní 7% procent akcií, tak zřejmě nedali k nákupu žádný pokyn.

Naopak pro, aby ČEZ zásobníky koupil, byl například exministr průmyslu a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Vůbec poprvé může mít stát zásobníky zcela pod kontrolou. Pokud to nekoupí stát, tak hrozí, že to může koupit nějaký spekulant,“ uvedl s tím, že by pak mohl stát vydírat. Nákup zásobníků podle něj představuje investici do energetické bezpečnosti, ale navíc může investice i vydělávat.

Na cenu bude mít velký vliv základní plynová náplň zásobníků neboli takzvaná poduška, která je nutná pro jejich fungování. Ta přitom tvoří až okolo třetiny celkové kapacity. V současnosti by šlo o miliardy korun, čímž by se investice výrazně prodražila. „Do ceny to samozřejmě vstupuje. Bude to největší problém při jejím stanovení,“ upozorňuje Jiří Gavor, jednatel poradenské společnosti ENA

Podle německého listu Handelsblatt očekával na konci roku koncern RWE, že prodejem vydělá až půl miliardy eur (12,3 miliardy korun). „Bude to míň, je to cena z loňského podzimu,“ odhaduje však zdroj z poradenských kruhů s tím, že je obrovská nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska a regulace, což bude ovlivňovat nabídky.