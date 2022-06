Velmi zajímavý týden zažil český byznys, zejména když je řeč o investicích do firem. Tak například Agrofert se po letech vytasil s velkým nákupem. Ve čtvrtek večer oznámil, že podal závaznou nabídku na dusíkovou divizi Borealis a nabízí za ni v přepočtu 20 miliard korun. Pokud se obchod dotáhne, půjde rozhodně o jeden z dealů letošního roku.

Pod „dusíkovou divizí“ se skrývá hlavně výroba hnojiv. A ta je, jak už i název Agrofertu napovídá, stále jeho klíčovým byznysem, který mimo jiné svými výdělky v minulosti umožnil Andreji Babišovi přikupovat další obory (zemědělství, potravinářství, dřevařství, média…).

Nabídka na odkup chemiček od rakouského Borealisu je pro Agrofert jedním z milníků.

Jednak Agrofert nikdy nezaplatil za jeden deal takovou sumu. I klíčová chemička SKW Piesteritz vyšla Babiše odhadem na několik málo miliard korun. A přinesla mu jich na dividendách mnohonásobně víc.

Zároveň je to první velký obchod od vstupu Andreje Babiše do politiky a jeho stažení z každodenního řízení firmy. Za poslední opravdu významné obchody lze určit nákup mediálního domu Mafra a hlavně německých pekáren Lieken. Ale to je už deset let. Babišovým vstupem do politiky akviziční jízda Agrofertu ale hodně zpomalila (dost lidí z akvizičního prostředí dokonce používá méně diplomatické výrazy). Investice vesměs mířily dovnitř již vlastněných firem nebo se přikupovaly relativně menší podniky v zemědělství a podobně.

Teď Agrofert sází na to, že se uklidní situace kolem plynu, a zároveň poptávka po hnojivech se významně nezmění. Kupuje si nové výrobní kapacity (nové chemičky je extrémně těžké / téměř nemožné v Evropě postavit „na zelené louce“), ale zároveň i nové zákazníky a trhy.

Vývoj kolem plynu bude pro to, zda obchod bude pro Agrofert úspěšný, klíčový. Už nyní jsou agrofertí chemičky obrovským spotřebitelem, při výrobě hnojiva je to nejdůležitější a nejnákladnější surovina. Jak před nedávnem upozornili v jednom z textů kolegové, na Agrofert připadá půl procenta spotřeby plynu v celé EU (drtivou většinu z toho spotřebují právě výrobci hnojiv – německé SKW a slovenské Duslo).

Agrofert ale není jediným českým investorem, který byl v týdnu aktivní v chemii. Michal Šnobr, známý hlavně jako velmi aktivní a hlasitý minoritní akcionář ČEZ, se spojil s majitelem J&T Patrikem Tkáčem a spolu získali zatím devítiprocentní podíl ve společnosti Venator (a jsou druhým největším akcionářem) zaměřující se na titanovou bělobu. Tedy látku, která je ve spoustě věcí, jež mají být bílé. Od barev až po potraviny a zubní pasty. V EU ale brzy začne platit zákaz používání titanové běloby v potravinách. Protože se s akciemi Venatoru obchoduje na newyorské burze, byla by zajímavá čísla o tom, kolik českých investorů se v posledních dnech přidalo ke Šnobrovi s Tkáčem.

Jeden významný deal ale tento týden spadl pod stůl. Mělo jít o největší bankovní transakci za 20 let, ale patrně začal úřadovat nový šéf PPF Jiří Šmejc a ze spojení Air Bank a Monety sešlo. V tomto textu si můžete přečíst, proč PPF smetla bankovní transakci za 26 miliard.

Čtvrtý akviziční případ z tohoto týdne – těžební firmu Sokolovská uhelná a její sesterskou SUAS Group ovládnou ze sta procent dědicové původního majoritního vlastníka Františka Štěpánka. Menšinový akcionář a dlouholetý Štěpánkův souputník, devětapadesátiletý Jaroslav Rokos, se rozhodl skupinu opustit.

Výběr týdne

Americké dluhopisy táhnou

Zatímco akciová nebo kryptoměnová mánie ve Spojených státech upadá, ta dluhopisová nabírá na dynamice. Tamní ministerstvo financí musí posilovat call centra.

Kliky exfotbalisty Ulicha jdou na burzu

Naše akcie nemůže být levná, říká ve velkém rozhovoru pro HN výrobce klik Ivo Ulich. Veřejnou nabídku akcií své firmy M&T 1997 by měl spustit druhý červnový týden.

Jaký tarif si vybrat, když vám skončí fixace?

HN udělaly analýzy ceníků pro domácnosti u sedmi největších dodavatelů na trhu. Z velkých hráčů má nejlevnější elektřinu E.ON, u plynu vede innogy.

Energeťáky až od 18 let?

Poslanci připravují návrh zákona, který by omezil prodej energetických nápojů, stejně jako je tomu u alkoholu nebo cigaret. Kvůli vysokému obsahu cukru a kofeinu přispívají k obezitě.

Turisté se začínají vracet

Zahraniční turisté se začínají vracet do Česka. Hospody už jsou plné téměř jako před covidem.

Kam letos na dovolenou?

Kolega David Busta pro vás připravil důkladnou analýzu více než stovky zemí a srovnal, ve které zemi zaplatíte za stejný luxus méně peněz. Užitečný článek pro ty, kteří někam chtějí vyrazit a ještě nemají rozhodnuto kam.

Jak letos do Chorvatska

Chorvatsko je stále pro české turisty hit, a tak jsme v HN spočítali i to, na kolik vyjdou různé cesty z Česka do Chorvatska. Autem je to o několik tisíc korun dráž než loni. Rozšířila se ale i nabídka přímých spojení vlakem i autobusem do nejoblíbenějších chorvatských destinací. Aerolinky zase přidávají přímé lety nejen z Prahy, ale i Vídně. Přinášíme vám proto přehled všech možností cesty do Chorvatska a jejich ceny.

Proč NÚKIB varoval před chytrými elektroměry: chystané miliardové tendry

Energetické firmy se chystají nakoupit miliony chytrých elektroměrů. I to byl důvod, proč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval před čínskými elektroměry.

Nový newsletter Ředitelé Evropy

A na závěr tip na nový newsletter. Češi mohou výrazně ovlivnit postoj EU k Rusku a Ukrajině nebo to, z čeho budeme v příštích letech vyrábět energii. Už za necelý měsíc začne české předsednictví EU a vy se o něm můžete dozvědět vše podstatné v našem novém newsletteru Ředitelé Evropy. Z Prahy ho každý čtvrtek připravuje Ondřej Houska a z Bruselu naše zpravodajka Kateřina Šafaříková. První číslo je tady, přímo v něm si můžete zdarma přihlásit odběr newsletteru. Nebo případně rovnou v tomto formuláři.