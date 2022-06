Přinášíme svědectví Aleksandra Soloveje, zakladatele ukrajinského start-upu Finmap, popisující fungování firmy během ruské invaze. Finmap, do kterého investoval i český fond Presto Ventures, založil Solovej s Ivanem Kaunovem v roce 2019. Jejich produkt umožňuje středně velkým podnikům udržovat si lepší přehled o peněžních tocích a stavu cash flow.

První den invaze byl pro mě totální šok. Nikdo nechápal, že se to opravdu stalo. Ani já. Když mě v pět ráno probudil telefon od kamaráda, mozek to nechtěl pobrat. Ale jen pár vteřin poté, co jsem zavěsil, ozvala se z nedalekého letiště obrovská rána. Jelikož naše firma, která zaměstnává skoro 60 lidí, funguje kompletně v remote režimu – tedy každý pracuje z domova –, byl jsem zrovna na chatě, asi 30 kilometrů na jih od Kyjeva. Dělostřelecká palba otřásala celou vesnicí, chvěla se nám všechna okna.

