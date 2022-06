Po letech spekulací dochází k jednomu z největších prodejů v rámci českého strojírenství. Tuzemská energetická jednička ČEZ zcela ovládne plzeňskou firmu Škoda JS. Ta byla kvůli svým majitelům osm let na amerických sankčních seznamech. To by teď...

20. 6. 2022 ▪ 4 min čtení