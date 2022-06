Lidé mají tendenci přestřelovat a zároveň hodnotit budoucnost podle přítomnosti. Spotřebitelská důvěra tak dnes podle statistického úřadu klesla pod dlouhodobý průměr, ekonomové se předhánějí ve špatných a ještě horších vyhlídkách tuzemské ekonomiky a inflace vypadá jako nezdolatelná hora. Je to celé logické, domácnosti a firmy správně přepnuly do ostražitého a šetřícího módu, jenže je třeba neztratit také nadhled. Posledních osm let česká ekonomika slušně rostla a většina lidí a firem nezchudla ani v covidu. Byly to roky, kdy jsme akumulovali výkon či chcete-li bohatství, a i když ekonomové rádi mluví o tom, že nás krize – měřeno přes HDP – vrátí o tolik a tolik let zpět, ve skutečnosti nám báječná léta (majetek, rezervy, know-how) nikdo obratem nevezme.

Nabídnu ještě další „The Bright Side of Life“ na současnou situaci a ekonomiku. Přivedl mě na ni tweet Radovana Vávry o tom, že už se ceny benzinu a nafty nikdy nevrátí na levnější úroveň, a také rozhovor s viceprezidentem Škody Auto Martinem Jahnem. Oba jsou mimochodem zastánci elektromobility. Nejprve Martin Jahn, který jako zástupce největší české fabriky drží pozitivní přístup.

„Určitě máme před sebou to nejtěžší období, ale není třeba panikařit. Ekonomika nemá strukturální problém kromě toho, že máme válku a moc peněz v oběhu. Ve světě je dost ropy, plynu, drahých kovů. Zároveň nechybí poptávka a v Česku máme pořád jednu z nejnižších nezaměstnaností,“ vyjmenovává důvody, proč věří, že není tak špatně a na rozdíl od celosvětové finanční krize v roce 2008 je teď bouře hlavně nad Evropou. A zase odezní. „Aktuální zkouška může být nakonec ozdravný proces, ze kterého můžeme být rychle venku,“ dodává Jahn s tím, že odhaduje, že během půl roku od skončení války přijde oživení a pokles cen komodit.

Háček je pochopitelně v tom, že nikdo neví, kdy válka skončí, ale s tím, že není důvod, aby dlouhodobě byly ceny komodit a energií tak vysoko, lze jen souhlasit. Tím se vracím k doom předpovědi Radovana Vávry. Jako první jsem si po jejím přečtení vzpomněl na vrchol konjunktury v roce 2007, kdy se ve velkém hovořilo o peak oil, tedy ropném zlomu a docházející ropě, a Goldman Sachs dával výhled na barel za 200 dolarů. O třináct let později jsme se kvůli covidu dočkali dokonce záporných cen ropy a také se ukázalo, že je jí dost a cena při fungujícím trhu není závratná. Ostatně i dnes Rusko prodává Indii a Číně svou ropu jen za zhruba 35 dolarů per barel. Současné ceny jsou tak v Evropě vyhnané konfliktem a zase spadnou. Pokud navíc zabereme v oblasti alternativních dodavatelů a jiných zdrojů včetně elektrifikace mobility, mohou být opravdu nízké. Představte si opět naplno otevřené kohouty z Ruska a zároveň nižší poptávku kvůli elektromobilům. Zatím nepředstavitelné? Ano, ale tak to máme v delším horizontu vždycky.

Výběr týdne

Škoda Forever

Mladoboleslavská automobilka koupila od PPF značku Škoda včetně všech jejích podob a log, tedy i okřídleného šípu, jemuž někteří Mladoboleslaváci říkají „slepice“. Koncern Volkswagen za definitivní uspořádání prý zaplatil opravdu vysokou cenu, která šla do mnoha miliard korun. Bude mít ale jistotu, že třeba jednou nevznikne Škoda Banka, pokud si to tedy sám nebude přát.

Plyn teče. Zatím

Česko už se začíná připravovat na možnost, že by mohl ruský Gazprom zastavit dodávky plynu do Evropy a stát přešel do stavu nouze. Vláda mimo jiné souhlasila s úpravou energetického zákona, která v případě potřeby umožní ponechat v provozu uhelné teplárny, které by se jinak kvůli emisím musely odstavovat.

Rozhovor s nobelistou

„Kryptoměny jsou čisté bubliny; jejich fundamentální hodnota je nulová. Jinými slovy: jejich cena by klesla na nulu, kdyby lidé ztratili zájem a přestali s nimi spekulovat,“ říká francouzský profesor a ekonom Jean Marcel Tirole. Souhlasíte?

Velký český úspěch

Adam Skotnický patří mezi nenápadné muže českého IT světa. V oblasti cloudu je to ovšem jedno z nejúspěšnějších jmen na domácí scéně – před šesti lety prodal za téměř miliardu korun svou první firmu TCP Cloud americkému gigantu Mirantis. Teď už má nový projekt Itera Technologies.

Miliardy do start-upu

Jen pár dní poté, co Rohlík přilákal obří investici, míří miliardy korun i do další mladé technologické firmy z Karlína. Zatímco online supermarket patří mezi dobře známá jména českého byznysu, Ataccama dosud byla poměrně skrytá. Projděte si její story a investory.

Zase ty dividendy

Ministerstvo financí navrhlo, aby ČEZ vyplatil akcionářům dividendu 48 korun za jednu akcii a posunul výplatu o tři měsíce. Menší akcionáři se bouří.