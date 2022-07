Americký miliardář Bill Gates chce do budoucna převést téměř veškerý majetek své nadaci, ještě tento měsíc jí poskytne 20 miliard dolarů (483 miliard Kč). Uvedl to v prohlášení, v němž reaguje na řadu globálních neúspěchů z poslední doby, v čele s pandemií covidu-19.

Nadace Gatesových chce zvýšit výdaje o 50 procent, aby pomohla uspokojit naléhavé globální potřeby. „Abychom toto zvýšení výdajů umožnili, převádím tento měsíc do nadačního fondu 20 miliard dolarů,“ uvedl Gates, jehož majetek se odhaduje na téměř 130 miliard dolarů. Do roku 2026 by roční výdaje nadace měly vzrůst na devět miliard dolarů (217 miliard Kč).

„Když se dívám do budoucnosti, plánuji věnovat prakticky veškerý svůj majetek nadaci,“ uvedl Gates. Počítá s tím, že na seznamu nejbohatších lidí světa se bude posouvat dolů a nakonec se ocitne i mimo něj. Řekl ale, že „má povinnost vracet své prostředky společnosti způsobem, který má největší dopad na snížení utrpení a zlepšení života“. Vyjádřil také naději, že jej budou následovat i další bohatí lidé se společenskými výsadami.

Nadace Billa a Melindy Gatesových se snaží řešit velké problémy lidstva, jako je předcházení pandemiím, snižování dětské úmrtnosti, vymýcení nemocí, zlepšování potravinové bezpečnosti, přizpůsobování se změnám klimatu, dosahování rovnosti žen a mužů nebo zlepšení vzdělávání.

Pandemii covidu-19 označil Gates za „jeden z největších neúspěchů v dějinách“. Válka na Ukrajině a její dopady na zásobování chudších zemí je podle něj „obrovskou tragédií pro celý svět“, škody způsobené změnami klimatu jsou „horší, než předpokládala většina modelů“. Spojené státy podle něj udělaly obrovský krok zpět v oblasti rovnosti pohlaví a zdraví žen, Gates ale přesto zůstává optimistou. Neúspěchy se podle něj odehrávají v kontextu „historického pokroku“ a škody je stále možné zmírnit a vrátit se k pokroku, kterého svět dosáhl.

Spolu s darem ve výši 3,1 miliardy dolarů (74 miliard Kč), který minulý měsíc poskytl miliardář a filantrop Warren Buffett, dosahuje nyní majetek nadace Gatesových přibližně 70 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč). Činí to z ní jednu z největších, ne-li největší nadaci na světě, uvedla agentura AP.