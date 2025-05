Americký miliardář a spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates slíbil, že do roku 2045 vloží 99 procent svého zbývajícího majetku do své nadace. Odhadl, že nadace díky tomu bude moci v příštích 20 letech vynaložit na různé projekty dalších zhruba 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu Kč), a to v závislosti na vývoji inflace a finančních trhů, píše server BBC.

Gates ve čtvrtek rovněž podrobil ostré kritice miliardáře Elona Muska kvůli jeho roli při snižování americké zahraniční pomoci a obvinil ho, že "zabíjí nejchudší děti na světě". Musk, který je nejbohatším člověkem na světě, podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa v jeho volební kampani. Trump ho následně pověřil vedením úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE).

"Obrázek nejbohatšího člověka na světě zabíjejícího nejchudší děti na světě není pěkný," řekl Gates listu Finacial Times. Musk následně Gatese na své sociální síti X označil za "velkého lháře".

Devětašedesátiletý Gates uvedl, že jeho nadace již na různé zdravotnické a rozvojové projekty vynaložila 100 miliard dolarů. "Až umřu, budou o mně lidé říkat spoustu věcí, ale jsem rozhodnutý, že 'zemřel bohatý' mezi ně patřit nebude," prohlásil.