Nemovitosti budou pro mnoho lidí drahé. „Aby začaly výrazně klesat, muselo by se Česko dostat do ekonomické krize. Což nikdo nechce, ale stát se to může,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. „Nákup nemovitostí bude v následujících pár letech spíše výsadou majetnějších. Zvykli jsme si na hodně dobré hypotéky, úrok kolem dvou procent ale není normální,“ popisuje.