Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci hypotéky za 37,8 miliardy korun, což je proti červnu nárůst o dvě procenta. Nové úvěry bez refinancování vzrostly o tři procenta na třicet miliard korun. Úrokové sazby nových úvěrů v červenci pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,56 procenta na 4,53 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„V prvním měsíci prázdnin pozorujeme, že i přes období dovolených mírně roste hypoteční aktivita Čechů, a to jak v objemu, tak v počtu i průměrné výši poskytovaných hypoték. Příznivým signálem pro pokračování tohoto trendu směrem k zajištění vlastního bydlení je také mírný pokles úrokových sazeb,“ uvedla manažerka hypoték v UniCredit Bank Zdeňka Kovářová.
Objem hypoték tak v letošním roce zatím dosáhl 222 miliard korun, což představuje šestapadesátiprocentní nárůst ve srovnání s lednem až červencem předcházejícího roku. Počet nových hypoték v červenci narostl meziměsíčně o 0,9 procenta na 6996 kusů, což je o 34 procent více než před rokem. Přibližuje se tak úrovni z roku 2019. Analytik České bankovní asociace Jaromír Šindel odhadl, že po sezonním očištění se jejich počet pohybuje asi 17 procent nad průměrným počtem v předchozích třech měsících.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v červenci stoupl na 7,8 miliardy korun. To je téměř dvojnásobný objem ve srovnání s průměrnými 3,9 miliardy, které byly refinancovány v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték lehce klesl na 20,6 procenta.
Pokles průměrné realizované úrokové sazby u nových hypoték potvrzuje klesající trend pod pětiprocentní hranici, která byla naposledy v červenci 2024. Její červencová úroveň je tak o 0,54 bodu níže než před rokem. To snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 1,5 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1400 korun.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v červenci mírně stoupla na 4,28 milionu korun, více než o jedno procento meziměsíčně. Je o 14 procent vyšší než před rokem. Tržní úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, v červenci v Česku pokračovaly v růstu a dále tak limitují cestu k dalšímu poklesu hypotečních sazeb, upozornil Šindel.
