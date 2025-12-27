Hospodářské noviny nabídly v roce 2025 sérii debat a konferencí, které spojily špičky českého byznysu, politiky, vědy i investičního světa s redaktory a čtenáři HN. Společným jmenovatelem těchto akcí byla snaha pojmenovat klíčové trendy, které dnes rozhodují o ekonomické prosperitě Česka, konkurenceschopnosti tuzemských firem i kvalitě života lidí – od osobních financí přes umělou inteligenci a dlouhověkost až po geopolitiku a zásadní proměny průmyslu. Podívejte se, jaká témata rezonovala na akcích HN nejsilněji a jaké odpovědi na ně zazněly z úst těch nejpovolanějších.
