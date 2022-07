Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair vykázala v období od dubna do června zisk po zdanění 170 milionů eur (4,2 miliardy korun). Je to její první zisk po třech letech, zaostal ale za čísly z dob před koronavirovou pandemií. Firma to uvedla ve svém pondělním sdělení.

Ve stejném období v roce 2019 činil zisk 243 milionů eur. Analytici odhadovali, že společnost bude mít v prvním kvartálu za finanční rok 2023 zisk 157 milionů eur. Největší evropská letecká společnost podle počtu cestujících ale upozornila, že je příliš brzy vydávat smysluplný výhled pro finanční rok, který skončí 31. března 2023.

Tržby Ryanairu se v prvním kvartálu finančního roku 2023 meziročně zvýšily o 602 procent na 2,6 miliardy eur. Aerolinky za normálních okolností vytvoří většinu celoročního zisku ve dvou letních čtvrtletích.

„I když stále doufáme, že vysoká míra proočkovanosti v Evropě umožní leteckému a turistickému průmyslu plně se zotavit a konečně hodit koronavirus za hlavu, nemůžeme ignorovat riziko nových variant covidu-19 na podzim 2022,“ řekl generální ředitel Michael O‘Leary. Výhled podle něj podléhá velmi rychlým změnám s ohledem na neočekávané události, které jsou mimo kontrolu společnosti. Ta nyní prochází velmi silným, ale stále křehkým zotavením, dodal.