„Zlevňování za poslední dva týdny bylo rapidní. Hůř už bylo a v následujícím roce se dalšího zdražování nebojím. Svět jde do recese a myslím si, že se návratu k 35 korunám za litr dočkáme,“ míní majitel sítě Tank ONO Jiří Ondra. Cena benzinu se u těchto pump propadla pod 40 korun za litr. „Marži máme necelých 80 haléřů. Funguje nám to už 28 let, nechudneme a vyděláváme,“ dodává.