Zlevňování benzinu a nafty z posledních dnů by mělo ještě pokračovat. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by se cena pohonných hmot mohla v Česku do poloviny srpna snížit o více než 1,5 Kč na litr. Nejlevnější čerpací stanice už...

8. 8. 2022 ▪ 12:11 min.