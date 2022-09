Britský levicový list The Guardian se pozastavuje nad tím, že ve firmě Allwyn, která je preferovaným uchazečem o desetiletou licenci na provoz britské národní loterie, by mohla získat zhruba pětiprocentní podíl česká investiční skupina PPF s významnými zájmy v Rusku. Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.

PPF v květnu prodala své ruské bankovní aktivity, stále má však v Rusku řadu investic, například v pojišťovnictví, těžkém průmyslu a na realitním trhu, píše The Guardian. PPF v pondělí oznámila, že se zavázala do akcií Allwynu investovat až 260 milionů dolarů (zhruba 6,4 miliardy korun). Pokud by nakoupila maximální počet akcií v rámci svého příslibu, měla by v Allwynu zhruba pětiprocentní podíl.

Dohoda s PPF podle britského listu představuje nejnovější spojení mezi firmou Allwyn a Ruskem. List upozorňuje, že Komárkova KKCG provozuje společnost Moravské naftové doly, která má s ruskou společností Gazprom společný podnik pro skladování plynu na Moravě.

Společnost Allwyn podle listu The Guardian uvedla, že PPF nebude vlastnit žádný podíl v její britské divizi, která by měla licenci na provoz britské národní loterie od roku 2024 získat. Dodala, že v celé skupině Allwyn podíl PPF v rámci dohody nepřekročí 4,99 procenta. „Tato striktně pasivní investice nedává PPF žádnou řídící roli,“ upozornil Allwyn. Uvedl také, že v nejvyšší možné míře odsuzuje útok ruských vojsk na Ukrajinu, který Allwyn označil za brutální.

Společnost PPF podle britského listu uvedla, že pracuje na odchodu z ruského trhu a že se chce soustředit na investice v Evropě. Dodala, že důrazně odsuzuje invazi na Ukrajinu, a upozornila, že mezi ruskými investicemi PPF a plánovanou investicí do Allwynu neexistuje žádné spojení.